Rivera (Mef): «Per ora gli Eltif non hanno funzionato come avrebbero dovuto»

3' di lettura

Il Salone del Risparmio ha dato il via alla sua undicesima edizione. A dare il via ai lavori di questa manifestazione dedicata al risparmio è stato il presidente di Assogestioni Tommaso Corcos. Durante la conferenza inaugurale, alla quale ha partecipato anche il direttore generale del Mef Alessandro Rivera, Corcos ha ribadito l’importanza del risparmio gestito come ponte con l’economia reale e ha rimarcato la capacità del settore a fronteggiare uno shock senza precedenti come quello della pandemia...