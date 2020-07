Rivian l'anti-Tesla è pronta a debuttare sul mercato

La società californiana fondata nel 2009 da RJ Scaringe che punta a lanciare le elettriche R1T e R1S sul mercato entro la fine di quest'anno. Entrambi i modelli, un pick-up a cinque posti e un auv a sette, sono realizzati su un'architettura di tipo flessibile denominata “skateboard” ideali per modelli da off road o vetture stradali macina chilometri, oltre che per uso nel tempo libero con gli sci a bordo. La stessa piattaforma che verrà usata da Ford per modelli futuri. I due brand hanno concordato di lavorare assieme allo sviluppo di una nuova generazione di suv elettrico su base Rivian. E' il Ford F-150 a batteria?