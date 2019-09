Rivian, chi è il produttore di pick-up elettrici che piacciono ad Amazon di Corrado Canali

Rivian R1T

3' di lettura

Rivian è stata fondata nel 2009 da RJ Scaringe, laureatosi al Mit di Boston e ha sede a Plymouth, una cittadina a 40 chilometri da Detroit: a novembre del 2018 ha presentato al Salone di Los Angeles i suoi due prototipi di modelli elettrici.

Si tratta di un pickup e di un suv entrambi a batteria che hanno conquistato Amazon e General Motors .

La Rivian Automotive, sulla carta, è una delle tante startup che hanno deciso di puntare sull'auto elettrica. Tuttavia ha qualcosa che la rende più interessante delle tante giovani aziende automobilistiche attualmente presenti nel settore. Uno dei punti di forza della startup americana che può contare nel suo consiglio di amministrazione molti dirigenti ex McLaren, sono sicuramente i prodotti.

Sempre nel 2018 la Rivian ha rilevato un ex stabilimento della Mitsubishi nell'Illinois. Per avviare al meglio la produzione in serie, la Rivian potrà beneficiare di iniezioni di capitali da parte di importanti aziende che hanno dimostrato di credere nella vision della giovane startup.

Ad esempio la Rivian può contare sull'investimento di 200 milioni di dollari di capitale da parte della Standard Chartered Bank, inoltre nel 2015 l'azienda ha ricevuto un cospicuo investimento da parte di un investitore che è rimasto anonimo.