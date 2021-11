Rivian, con Ipo record da 78$ per azione punta a valutazione da 76 miliardi di dollari

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Rivian Automotive, il produttore di pick up, suv e furgoni elettrici partecipato al 20% da Amazon, ha valutato le azioni, nella sua offerta pubblica iniziale, a 78 dollari l’una, per raccogliere circa 11,9 miliardi di dollari. Si tratta di una quotazione record per un produttore di veicoli elettrici, secondo quanto conferma Bloomberg; e la raccolta di 11,9 miliardi di dollari è la sesta più grande di sempre su uno scambio statunitense.

L’Ipo arriva quando Rivian ha consegnato i suoi primi veicoli, principalmente ai propri dipendenti, solo un paio di mesi fa. Produrrà solo circa 1.200 unità entro la fine dell’anno nel suo stabilimento di Normal, Illinois. La società, che ha perso quasi 1 miliardo di dollari nella prima metà dell’anno, stima che la produzione annua raggiungerà i 150mila veicoli nel suo stabilimento principale entro la fine del 2023. Sulla base del conteggio delle azioni, Rivian viene valutata a circa 76,4 miliardi di dollari. Ciò si confronta con una valutazione di 27,6 miliardi di dollari dopo un round di finanziamento di 2,65 miliardi di dollari a gennaio.

Loading...

Il fondatore e amministratore delegato R.J. Scaringe ha creato il primo nucleo di quello che sarebbe diventato Rivian nel 2009 nel suo stato natale della Florida. Nel corso degli anni, ha attirato una vasta gamma di sostenitori. Fino a 5 miliardi di dollari in azioni Ipo saranno acquistati da investitori tra cui Amazon, T. Rowe Price, Coatue Management, Franklin Templeton, Capital Research Global Investors, D1 Capital, Third Point Investors, Blackstone Inc., Dragoneer Investment Group e Fondi Soros.

Rivian ha avuto una perdita netta di 994 milioni di dollari nei primi sei mesi del 2021, rispetto a un deficit di 377 milioni di dollari un anno prima, secondo i suoi documenti. Rivian dovrebbe registrare una perdita netta trimestrale di ben 1,28 miliardi di dollari a causa dei costi associati all’inizio della produzione della R1T. Rivian prevede di allocare fino al 7% delle sue azioni a clienti statunitensi idonei che hanno effettuato preordini a partire dal 30 settembre. Per attirare investitori al dettaglio, fino allo 0,4% delle azioni IPO sarà allocato alla piattaforma di brokeraggio online di SoFi Securities LLC. Si prevede che Scaringe mantenga un’influenza smisurata su Rivian attraverso una classe di azioni che gli dia 10 voti per azione, rispetto a un voto ciascuno per le azioni vendute nell’Ipo.

L’offerta è guidata da Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc. e JPMorgan Chase & Co., con più di 20 banche elencate sulla copertina del prospetto. Le azioni Rivian dovrebbero iniziare a essere negoziate mercoledì 10 novembre sul Nasdaq con il simbolo Rivn.