Auto elettriche, Rivian progetta in Texas una seconda fabbrica da 5 miliardi

Rivian, la startup di veicoli elettrici sostenuta anche da Amazon e in odore di ricca quotazione entro fine anno o nel 2022 sarebbe in trattativa per investire almeno 5 miliardi di dollari nella costruzione di una fabbrica, la seconda dopo quella di Normal (Illinois), vicino a Fort Worth, in Texas. La fabbrica - nome in codice “Progetto Tera”, secondo il documento ottenuto da Bloomberg - sarebbe in grado di produrre 200mila veicoli all’anno e creerebbe almeno 7.500 posti di lavoro entro il 2027, ...