Rivian vale più di Volkswagen. Ecco perché la matricola elettrica vola

I consumi negli Stati Uniti corrono a dispetto dell’inflazione annua al 6%. La produzione tiene meglio del previsto e la domanda è robusta nei templi degli acquisti come Wal-Mart e Home Depot. Per questo i listini continuano a marciare in territorio positivo. Ma non ai livelli di una matricola che continua a stupire. La start-up Rivian, che produce pick-up, suv e furgoni elettrici si è quotata mercoledì 10 novembre. Prezzo dell’Ipo: 78 dollari. Prezzo al via alle contrattazioni, 106 dollari. Prezzo...