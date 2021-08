Rivian, la startup spinta da Amazon verso una Ipo da 80 miliardi

2' di lettura

La startup californiana di veicoli elettrici Rivian ha dichiarato di aver effettuato un deposito confidenziale della documentazione per un’offerta pubblica iniziale che dovrebbe andare in porto entro dell’anno. È attesa entro qualche settimana una presentazione pubblica. Il quasi car maker (non si è ancora vista uscire dalla sua fabbrica di Normal, Illinois, operativa da un anno, una sola vettura da mettere in vendita), forte di una raccolta di 10,5 miliardi di dollari in due anni, punta a una super...