Riviste, web, banche dati e libri: le bussole del diritto nella crisi

3' di lettura

Da sempre focalizzato sul mondo delle professioni, il Gruppo 24 Ore pone un’attenzione particolare allo sviluppo di una nuova offerta editoriale studiata per accompagnare l’avvocato in questa difficile transizione. Non solo attraverso l’informazione sull’attualità giuridica e gli approfondimenti normativi sul Sole 24 Ore, ma anche grazie ad un sistema di prodotti integrati per gli studi legali.

Guida al Diritto

Il cuore di questo sistema è il settimanale Guida al Diritto, che proprio in queste settimane, in occasione dei suoi 25 anni, ha ripensato la propria formula. Si rinnova, infatti, nella vesta grafica, più moderna e funzionale, per consolidare la funzione di utilità della rivista come strumento d’informazione e di approfondimento giuridico. E si rinnova nel format editoriale, con una maggiore attenzione ai nuovi bisogni, linguaggi e priorità di un’ampia e articolata comunità professionale – quella degli “operatori del diritto” – che ben prima del Coronavirus ha vissuto e a maggior ragione ora vivrà una fase di radicali cambiamenti.

Il Quotidiano del Diritto

Il quotidiano digitale garantisce tutte le novità e gli aggiornamenti sui temi di maggior interesse in ambito giuridico. Ogni giorno il testo integrale delle ultime sentenze con relativo commento, la risposta degli esperti ai quesiti più attuali, i Codici sempre aggiornati.

La nuova collana dei Manuali

Un’altra novità di quest’anno è la collana di Manuali, opere che coniugano autorevolezza ed operatività: partono da una rigorosa analisi giuridica per fornire al lettore strumenti operativi ed informazioni utili, grazie al contributo dei principali esperti delle tematiche trattate.