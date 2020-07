Rivoli, dopo il lockdown le misure per tornare in gioco Parla Carolyn Christov-Bakargiev: entrare in un museo oggi è un atto di fiducia, occorre premiare il visitatore con un'offerta più generosa e attuare delle misure che non siano penalizzati per la qualità della visita di Maria Adelaide Marchesoni

Carolyn Christov-Bakargiev direttrice del Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea

Ingressi contingentati, norme comportamentali di sicurezza per il pubblico e il personale, nonostante questo molti musei a partire dallo scorso 19 maggio hanno aperto le sale ai visitatori. Come si sono attrezzati e come stanno affrontando la situazione dopo circa due mesi dall'apertura con i flussi turistici quasi inesistenti e con un'affluenza regionale e locale? Carolyn Christov-Bakargiev direttrice del Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea ha aperto senza esitazioni sin dal primo giorno e in questa fase non ha dubbi su come agire. «Con il contingentamento degli ingressi un museo deve allargare la propria offerta culturale, non ridurla, deve premiare le persone che hanno superato le paure del contagio. Passare del tempo nel museo permette di essere più rilassati» spiega la direttrice. Il pubblico dalla riapertura di Rivoli sta reagendo bene: dopo il primo giorno che ha accolto 12 visitatori, durante il fine settimana si è assistito ad una crescita di visitatori.

Com’è stata organizzata la riapertura dopo il lockdown, quale visibilità avete, sebbene molto ridotta, per i prossimi mesi. Come vi siete organizzati?

Durante il lockdown abbiamo lavorato insieme al Politecnico di Torino che ci ha invitato a far parte di un gruppo di studio per attuare delle procedure per il distanziamento fisico al fine di limitare il contagio da Covid-19. Il Castello di Rivoli ha una struttura adatta a mettere in atto il distanziamento fisico: la Reggia sabauda e gli altri edifici presentano molti spazi aperti e un'ampia area esterna. Di recente avevamo anche sperimentato l'apertura della villa Cerruti, che per la natura della sua collezione e di numerosi oggetti esposti, necessitava di percorsi guidati con un limite di 12 persone per volta, biglietti e prenotazioni online. Una specie di prove generali del contingentamento.

Come avete salvaguardato la qualità della visita?

Il problema da risolvere era coniugare le procedure di controllo con un'esperienza di libertà. Per evitare che i visitatori fossero continuamente sotto controllo abbiamo esagerato con le regole: se il governo invitava alla distanza di un metro tra le persone, per evitare il contagio noi ne abbiamo messi 3,5 e minimo di 2. Abbiamo considerato una persona ogni 40 mq per un totale di 96 persone nell'edificio del Castello, in pratica 32 persone contemporaneamente ad ogni piano: stiamo parlando di 4mila mq.

Perché esagerare nella distanza?

Da un lato per essere pronti quando gli stranieri torneranno a visitare il museo, per cui parlando di distanziamento fisico l'indicazione di un metro non è universale. In altri Paesi è diverso: ad esempio in Spagna è 1,5 metri, in Inghilterra 2, negli Usa 6 piedi ovvero 1,80 metri. L'indicazione cambia da paese a paese. Così abbiamo preso la massima distanza affinché i visitatori stranieri, molto importanti per il museo, non possano trovarsi a disagio alla riapertura delle frontiere. Per non dare il senso di essere controllati occorre radicalizzare le norme, non ridurle. Abbiamo evitato anche i segnali a terra, più adatti a un negozio che a un museo, peraltro poco seguiti dalle persone, ed evitato di misurare la temperatura manuale perché è un atto molto aggressivo. Abbiamo optato per una telecamera invisibile, indicata nel momento dell'acquisto del biglietto.

E le visite guidate?

Abbiamo sviluppato un intenso progetto di programmazione online intitolato «Cosmo Digitale», nuova sede virtuale del museo con opere e progetti inediti, approfondimenti delle collezioni e visite guidate. Durante il lockdown abbiamo effettuato la registrazione audio delle visite, progetto che senza una pausa sarebbe rimasto nel cassetto. Le audio visite sono su un doppio registro: raccontano la storia della residenza sabauda e illustrano le opere contemporanee della mostra nelle collezione permanenti. La registrazione è disponibile sul cellulare, evitiamo l'utilizzo di una app perché di solito richiede l’iscrizione e il contenuto della visita guidata scompare dopo 24 h. Forse secondo logiche di mercato avrei dovuto capitalizzare, ma il nostro compito, una volta pagato il biglietto, penso debba e essere offerto gratuitamente. La audio visita virtuale è anche sul sito dove è presente una mappa per ogni piano. Puoi fare la visita anche se sei a Vancouver! Allo stesso tempo abbiamo potenziato le visite guidate di persona, ma con un numero ridotto di presenze per offrire ampi spazi e percorsi segnalati in sicurezza senza utilizzo degli auricolari perché bisognava sanificarli ogni volta. Abbiamo messo in pratica dei comportamenti che valorizzassero le vecchie e antiche tecniche non troppo veloci, ma tecnologicamente avanzate. La visita guidata tradizionale è stata tutta reinventata e, per via del rispetto della distanza, stiamo usando delle casse amplificate sulle spalle e il microfono per poter far sentire la spiegazione. Considerando che il museo è abbastanza vuoto non c'è il problema di tante voci che si sovrappongono. Migliaia di piccoli accorgimenti.