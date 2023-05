Rivolta carcere Avellino, «detenuti rientrati nelle celle»

Ascolta la versione audio dell'articolo

La scintilla è scoccata poco prima delle due del pomeriggio ed è diventata subito un incendio che è divampato all’interno del carcere di Avellino: cinquanta detenuti, ad un cenno di intesa, si sono impadroniti delle due sezioni in cui sono reclusi per reati comuni e si sono asserragliati all’interno dopo aver distrutto arredi, suppellettili ed ogni altra cosa si trovasse alla loro portata.

Due ore di rivolta

La rivolta è durata circa due ore. Due ore di trattative che hanno vista impegnata in particolare la direttrice del carcere, Concetta Felaco, che intorno alle 16 li ha convinti a tornare in cella.

La causa della protesta sarebbe stata la punizione per motivi disciplinari inflitta ad un detenuto. Da lì è scoppiato il caos: i danni non sono stati ancora quantificati, ma fonti interne alla casa circondariale li definiscono ingenti.

Scattato il protocollo di sicurezza

L’allarme lanciato subito dalla direttrice del carcere ha fatto scattare il protocollo operativo che - sotto il coordinamento del prefetto di Avellino Paola Spena e del questore Nicolino Pepe - ha portato al dispiegamento di polizia, carabinieri, guardia di Finanza e polizia municipale che hanno cinturato l’intera area perimetrale e bloccato tutti gli accessi. Sul posto è anche giunto il procuratore capo di Avellino, Domenico Airoma.

Non ci sarebbero stati scontri o contatti diretti tra detenuti e personale della Polizia penitenziaria, anche se due agenti, in codice verde, hanno dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso dell’ospedale “Moscati” di Avellino e un terzo è stato medicato per lievi ferite nell’infermeria del carcere.