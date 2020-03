Rivolta e morti nelle carceri, i veri motivi e l’attenta regia

Una scala di priorità tra i motivi che stanno spingendo alla rivolta sanguinaria – almeno fino a quando non sarà passato un più congruo tempo per un’analisi certa – non esiste. Esiste però un insieme di cause che – ripetiamo: al momento – giocano un ruolo. E allora elenchiamole per come ci vengono – per logica – in mente.

Clemenza vò cercando

La prima ragione è uscire dal carcere non con una fuga (che pure le rivolte possono agevolare) ma con il timbro della legge. Proprio così. Un obiettivo certo, concreto e conclamato dietro il quale c’è il ferro e il fuoco di queste ore, è un provvedimento legislativo d’urgenza che porti a indulti, amnistie o, comunque, a percorsi agevolati di vita all’esterno come, tanto per non fare nomi e cognomi, gli arresti domiciliari.

Un motivo legittimo, l’altro no

Dietro c’è un doppio movimento che sollecita e caldeggia questa via. Uno legittimo, l’altro no. Quello legittimo è quello di una parte della politica e delle associazioni organizzate che, ciclicamente e spesso carsicamente, spingono per far uscire un numero consistenti di reclusi per liberare le carceri dal sovraffollamento.

La legittimità di questo movimento – condivisibile o meno, in tutto o in parte – deve fare i conti con una realtà amara: poco dopo l’attuazione dei provvedimenti di clemenza, le celle tornano ad essere piene come un uovo (a partire da extracomunitari e soggetti psichiatrici) e tutto, dunque, ricomincia daccapo. Ancora una volta vengono dunque messe a nudo le carenze di organico, le dissennate politiche di trasferimento o destinazione di parte degli operatori di polizia e di parte del personale civile, la vetustà delle strutture e la carenza di mezzi e risorse.

L’altra spinta è quella della rete delinquenziale che ha nel carcere un motore una scuola di vita oltre che di – parlando con la Costituzione in mano – un percorso di recupero. Svuotare le carceri dei soliti noti assicura un ricambio di “pezzi originali” da mettere nel circuito criminale di basse lega o, talvolta, di alto potenziale. Non facciamo scivolare nell’indifferenza le immagini riprese all’esterno del carcere napoletano di Poggioreale, nelle quali si vedono i familiari dei reclusi urlare «de-te-nu-ti de-te-nu-ti» quasi a invocarne un ruolo privo però di un’anima operativa.