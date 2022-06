Rivoluzione 4.0, ecco perché solo con le Pmi ci potrà essere la vera svolta

Ma cosa accade quando si sceglie questa rotta? Come cambiano produzione e organizzazione inserendo automazione e connessione ai massimi livelli? Un racconto interessante è quello di Bayer, che nel sito di Garbagnate, alle porte di Milano, ha deciso di investire pesantemente in macchinari e applicazioni 4.0, con risultati importanti in termini di produttività, qualità, e controllo. Sito premiato anche dal World Economic Forum come uno dei migliori al mondo.

«Non significa solo inserire impianti connessi - spiega l’ad di Bayer Italia Monica Poggio - ma accettare un cambiamento profondo nell’organizzazione e nel modo di lavorare. La disponibilità enorme di dati richiede nuovi figure professionali, laureati in matematica che realizzino gli algoritmi ma anche figure ibride di “translator” che facciano da tramite tra teoria e produzione. Produttività e qualità migliorano ma gli effetti collaterali sono anche altrove. Perché in generale l’informazione è diffusa in modo trasversale, non ci sono più compartimenti stagni. E in questo senso il percorso 4.0 è anche una sfida al modello verticistico».

Spinta digitale che si lega oggi all’altro trend decisivo per il futuro delle aziende, cioè sostenibilità ed economia circolare. «Il controllo sui processi porta vantaggi innegabili - racconta Eraldo Federici, manufacturing, automotive, life sciences, aerospace & Defence director di CapGemini Italia - anche perché solo una misurazione precisa di ciò che accade in fabbrica può portare a minori sprechi e più efficienza. Lo sviluppo dell'industria sarà guidato da una sempre maggiore attenzione alla sostenibilità, sia perché imposta dai regolatori, sia perché richiesta dai consumatori, che influenzano le scelte di produzione delle imprese. Una sfida che vede l'Italia divisa, con una forbice che si allarga sia tra Nord e Sud del Paese, con il Nord che è più pronto e preparato rispetto al Sud, che tra grandi e piccole e medie imprese. Spesso quello che manca è la consapevolezza che la sostenibilità non può riguardare solo le attività o i processi di un'azienda, ma deve essere estesa lungo tutta la supply chain, e in questo le tecnologie digitali svolgono un ruolo fondamentale, poiché in grado di abilitare processi efficienti e responsabili da un punto di vista ambientale e sociale».



Sviluppo tecnologico grazie al quale si crea anche un indotto rilevante, come testimoniato dalla nascita di migliaia di start-up. Tra queste ad esempio Mipu, fondata da Giulia Baccarin, arrivata ad un organico di oltre 70 persone con una stima di altre 40 assunzioni. Grazie alla crescita continua nella manutenzione predittiva e nella costruzione di algoritmi in grado di dare risposte ai problemi delle aziende.

«Abbiamo clienti nei settori dell’energia che ci chiedono ad esempio di prevedere il riempimento degli invasi idroelettrici - spiega Giulia Baccarin - oppure altre che monitorando in tempo reale lo stato di salute delle proprie macchine riescono ad intercettare quei segnali di attenzione che anticipano le rotture evitando lunghi stop alla produzione». Lo stesso Pnrr ha in un certo senso incentivato una virata “digitale” anche alla Pa, con più di una amministrazione impegnata a commissionare algoritmi ad hoc, in grado di distribuire in modo ottimale le risorse tenendo conto di tutti i vincoli geografici, settoriali e dimensionali imposti dallo schema Ue.