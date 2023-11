«Rivoluzione cavalcavia e 20mila nuovi alloggi in housing sociale»

La questione delicata è dove costruire. Si parla spesso di valorizzare quelle periferie che sono a cavallo tra più Comuni. Ma ci sono politiche condivise, o la città metropolitana è solo un fatto formale?

Noi stiamo lavorando con alcuni Comuni, come Rho, Segrate e Baranzate. Non abbiamo avuto problemi, non ci sono contrasti. Ma nella città metropolitana ci sono decine e decine di Comuni che hanno politiche autonome, con cui è più difficile collaborare anche perché spesso abbiamo colori politici diversi. Invece dovremmo adottare le politiche realizzate in tutto il mondo, dove le amministrazioni delle città principali prendono decisioni per tutto l’hinterland in questo campo.

Quindi, parlando di periferie, adesso che cosa farete?

Lavoriamo al momento sulle porte della nostra città, dove dovremmo migliorare anche l’immagine, come fossero vetrine per chi arriva da fuori. Stiamo portando avanti proposte in 3 o 4 aree, come Lampugnano o Cascina Gobba, poi proseguiremo su tutte e 10 le zone. Anche se dovremo cambiare alcune regole.

A cosa si riferisce?