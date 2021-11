Rivoluzione derivati: cosa cambia con la nuova pronuncia storica della Cassazione

I due requisiti risultano soddisfatti solo se la scommessa di cui trattasi è «razionale» e tale può intendersi solo se l'alea ad essa sottesa è misurabile secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi, se è esplicitata nel contratto e se vi è l'accordo delle parti su tale misura.

A loro volta, gli elementi informativi che assicurano l'esplicitazione dell'alea sono il mark-to-market, i costi impliciti (ove presenti) e gli scenari di probabilità (cfr. il template in Figura 1). Il mark-to-market – ribadisce la Cassazione – è una stima del valore effettivo del contratto ad una certa data effettuata tramite un metodo di valutazione che si contrappone a quello storico e che consiste nel conferire ad un'attività finanziaria il valore che avrebbe in caso di cessazione anticipata/rinegoziazione (motivo per cui, anche nel TUF, il mark-to-market è descritto come “costo di sostituzione” dei derivati). I costi impliciti devono essere indicati perché incidono sull'eventuale squilibrio iniziale dell'alea tra i contraenti. In merito agli scenari probabilistici, la sentenza di quest'anno richiama quanto già rappresentato nel 2020 dalle Sezioni Unite che avevano chiarito come gli scenari completino in modo irrinunciabile l'informazione veicolata dal mark-to-market poiché quest'ultimo «è solo un numero che comunica poco in ordine alla consistenza dell'alea».

Su questi temi la Cassazione mostra di aver ormai fatto proprio l'aspetto tecnico fondamentale che lega il valore di mercato di un derivato agli scenari probabilistici. Il mark-to-market – si legge nella sentenza – rappresenta la sintesi della distribuzione delle probabilità. Cionondimeno, si tratta di una sintesi estrema, quella che collassa un'intera distribuzione di probabilità in un solo numero (la media attualizzata), e pertanto sacrifica informazioni-chiave. Ecco perché l'esplicitazione del mark-to-market non basta: ci vogliono anche i costi impliciti e «soprattutto» gli scenari probabilistici che forniscono un'informativa più dettagliata sulla ripartizione delle alee tra i contraenti, sulla loro entità e sulla loro natura senza sacrificare la comprensibilità del messaggio per l'investitore. Gli scenari mostrano infatti la probabilità che il derivato generi oneri (o guadagni) netti per l'investitore e forniscono anche una stima oggettiva dell'ordine di grandezza di quegli oneri (guadagni).

La misurabilità ed esplicitazione dell'alea attraverso le probabilità

Altrettanto importante, in ottica giurisprudenziale, è che la pronuncia dello scorso maggio sancisca nero su bianco che le informazioni rivenienti dalla distribuzione di probabilità del derivato (tutte e tre lo sono) devono essere esplicitate perché investono «l'essenza dell'accordo, vale a dire del contratto medesimo», quest'ultimo consistendo per definizione in un “accordo” tra le parti. La Suprema Corte sottolinea come le informazioni su MTM, costi impliciti e scenari probabilistici siano infatti le uniche a garantire il requisito della determinazione o determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione definita nel contratto. Pertanto, se una delle parti non è in possesso di tali informazioni viene inficiata l'essenza stessa del contratto poiché quella parte de facto non conosce l'impegno assunto e i criteri per la sua determinazione e, quindi, non può aver acconsentito consapevolmente alla stipula.

Gli ermellini precisano che il difetto delle informazioni di natura probabilistica non è sanabile con l'indicazione dei parametri contrattuali (e.g. tassi di interesse di riferimento) o con generici rinvii a eventuali contratti-quadro. Né è ammissibile – come già rilevato dal Tribunale di secondo grado – che la banca provveda a rilevare unilateralmente il valore corrente di mercato del derivato dichiarando semplicemente di effettuare il calcolo secondo criteri generalmente accolti dal mercato medesimo. Sul punto la sentenza è perentoria: occorre indicare anche «la concreta modalità di determinazione dello stesso (il mark-to-market) e, soprattutto, del suo potenziale valore successivo in relazione alla intera durata del contratto». E ancora: l'«accordo, infatti, deve investire, in modo specifico, completo e dettagliato, l’indicazione del criterio (matematico) con il quale si addiviene al calcolo del menzionato valore. Conseguentemente, non possono ritenersi conformi al predetto iter, le condotte degli intermediari che si concretizzano nella formulazione generica di criteri di calcolo, ovvero che rimandano alle “quotazioni di mercato”, con il rischio che la valutazione possa essere rimessa alla discrezionalità ed all’arbitrio della parte contrattuale più forte». La Cassazione puntualizza altresì che, sebbene le modalità di calcolo possano risultare difficilmente comprensibili, specie per i clienti non professionali, la loro esplicitazione è comunque suscettibile di determinare il consenso dell'investitore circa la distribuzione dell'alea ed i costi del contratto.