«Banche, rivoluzione digitale? Migliora la vita delle persone ed è democratica» Parla Elena Lavezzi, responsabile Sud Europa di Revolut: «I millennials confrontano i costi e preferiscono il tech» di Alessandro Graziani

4' di lettura

«La rivoluzione digitale semplifica e migliora la vita delle persone. E rende accessibili a tutti alcuni servizi che un tempo erano solo per i ricchi. Oggi basta avere uno smartphone e chiunque, per esempio, può noleggiare un autista privato, come prima facevano quasi solo le celebrities. È un nuovo modo di fare business? Sì, certo. Ma è un sistema democratico e trasparente».

A soli 32 anni, Elena Lavezzi è già una delle donne italiane più note del business digitale. Qualche anno fa ha lanciato in Italia i servizi di Uber (mobility), per poi andare ad aprire Uber in India. Poi ha lavorato a Circle (criptovalute) e da meno di un anno è responsabile per il Sud Europa di Revolut, la App di servizi di pagamento che in quattro anni ha già raggiunto 9 milioni di clienti.

Il digital banking è una delle aree di sicuro sviluppo del 2020 ed è destinato a impattare, si vedrà poi quanto in profondità, sugli assetti organizzativi delle banche tradizionali basate ancora su filiali e tanti dipendenti “fisici”. Lavezzi è una loro concorrente, cerchiamo di capire su che basi si giocherà la sfida tra nuovo e vecchio.

Le banche tradizionali si presentano alla sfida con il fintech come un vecchio “oligopolio” che per anni è stato seduto su un tesoro che non sapeva di avere: i dati dei clienti. La vostra sfida all’oligopolio passa soprattutto su costi ed efficienza del servizio: no commissioni e costi nascosti. Ma come pensate di estrarre valore dai dati dei clienti?

L’unico modo per estrarre valore è quello di aumentare i benefici per i clienti aumentando l’offerta di servizi. Già oggi Revolut è una piattaforma globale che propone una gamma variegata di servizi che nel tempo, poco perché i ritmi dell’innovazione sono rapidi, sono destinati a crescere. Tenga conto che siamo nati quattro anni fa come conto multivaluta senza commissioni svantaggiose. Già da tempo, oltre ai servizi di pagamento, Revolut consente in modo semplice di fare investimenti sul mercato azionario Usa e in criptovalute. L’azienda, nata come partner al servizio di chi viaggia, offre ai suoi utenti anche servizi come assicurazione sui viaggi, accesso alle lounge negli aeroporti, concierge per prenotare cene ovunque nel mondo, controllo del budget e di quanto si spende in tempo reale.