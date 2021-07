Rivoluzione digitale al ristorante: social, delivery, conti e personale in una sola app

4' di lettura

Prima il lockdown, poi il susseguirsi di restrizioni, e nel mezzo il cambiamento delle abitudini dei consumatori. Per bar e ristoranti si è aperto il campo a sfide sempre più complesse, considerando la virata forzata verso i servizi di take-away e delivery una base per una trasformazione non più rimandabile.

Fra le tante strade da seguire per uscire dalla crisi, l’adozione sistemica di strumenti digitali è considerata da molti la soluzione per realizzare un modello di ristorazione che semplifichi e ottimizzi il lavoro di chef e gestori per quanto riguarda l’organizzazione degli ordini per l’asporto, l’aggiornamento dei menu anche a distanza, la comunicazione in tempo reale con produttori e fornitori, l’ottimizzazione di alcuni processi. A tutto vantaggio della user experience.

GourmX cura la comunity

Online da alcune settimane, è uno strumento che consente ai ristoratori di gestire tutte le attività commerciali e di comunicazione attraverso un’unica piattaforma. A dar vita a GourmX è stato Inti Merino Rimini, che di questa startup è il ceo. Per superare i limiti delle vecchie logiche del fare ristorazione, come la mancata mappatura dei clienti sui canali “digital” o le cucine non adattate al modello del delivery/take away, ecco l’idea, complementare al sito Internet del locale, con la quale gestire tutte le principali attività di “public relation” (social network compresi), riprodurre in digitale l’esperienza della sala (con la descrizione del piatto e della ricetta e video ed immagini a corredo) e mappare la community dei clienti senza il rischio di disperdere contatti preziosi. Ma non solo. Con GourmX è possibile organizzare le attività di asporto e delivery con menu creati ad hoc, rafforzare il personal branding dello chef e creare un negozio online per la vendita dei prodotti.

Con Scloby addio alla cassa

Pmi innovativa nata nel 2013 presso l’I3P del Politecnico di Torino e ora parte del Gruppo Zucchetti, Scloby ha avuto l’intuizione di sviluppare una soluzione in cloud che sostituisce i vecchi registratori di cassa con un comune dispositivo (tablet, smartphone o computer) a cui affidare la gestione delle vendite dentro il locale e online. Da remoto, infatti, i gestori dei ristoranti possono controllare l’emissione degli scontrini, la fatturazione, il magazzino e il sito di e-commerce integrato con le piattaforme di consegna a domicilio, ma anche ricevere gli ordini direttamente in cassa e processarli in tempo reale rispetto alla tipologia di consegna (asporto o delivery) o alla modalità di pagamento (alla consegna o in anticipo tramite il sito) scelta dal cliente.

«Il 2020 ha determinato un forte cambiamento nel mondo horeca (bar e ristoranti, ndr) premiando le realtà che hanno saputo innovarsi», spiega Francesco Medda, ceo di Scloby, confermando come la società abbia incrementato il numero di clienti attivi (il 70% operano nella ristorazione, in particolare in Lombardia e Toscana) e il tasso di fidelizzazione (arrivato al 93%). Il nuovo passo in avanti, nel post pandemia, è già disegnato: affermarsi come hub per l’omnicanalità.