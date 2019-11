Rivoluzione e-bike: +300% in 4 anni. E la logistica segue a ruota

Un altro elemento interessante è questo: che soprattutto nell'ambito delle consegne questi mezzi sono economicamente più convenienti.

Milo Cargnelli ha fondato la start up One less Vans che studia il settore: «La bicicletta ha un peso intorno ai 14 chili, quindi inferiore a quello di qualsiasi utilizzatore, anche di un bambino», precisa Cargnelli. «Trasferire questo paradigma alla logistica è una grande soddisfazione che dà questi risultato: minor peso, minor consumo, maggior efficienza energetica. L'aspetto economico è quello che ci preme di più, perchè non tutti sono interessati alla questione ambientale. I triclò sono dei mezzi a pedalata assistita con un peso di 110 chili e possono trasportare serenamente, solo di carico , oltre 250 chili in uno spazio di 1,5 metri cubi, oltre al pedalatore . Nessun mezzo a motore piò vantare numeri del genere».

Una volta si diceva: hai voluto la bicicletta? E allora, pedala! Adesso quel vecchio modo di dire va corretto così: “Pedala, ma con l'aiutino”. Un aiutino che viene utile soprattutto quando si pedala in paesaggi splendidi ma non sempre alla portata di tutti. In quei posti che fanno bella l’Italia.

Le colline toscane e l'entroterra ligure, le colline del Prosecco e gli argini del Brenta nel Veneto. Ma anche certe strade del Monferrato e dell'Alessandrino, tra vigneti e castagni, lungo le strade dei grandi campioni che hanno segnato la storia del ciclismo, da Fausto Coppi a Girardengo, da Giovanni Gerbi, detto “Diavolo rosso” a Giovanni Chiusolo, soprannominato “manina” per una sua certa propensione alla spinta.

«Ci fosse stata la pedalata assistita, non ne avrebbe avuto bisogno», racconta Stefano Guatelli , noleggiatore e accompagnatore e-bike sui colli tortonesi in Piemonte.