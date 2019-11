Rivoluzione elettrica in casa Ford: arriva il suv Mustang Mach-E

Mustang Mach-E sarà disponibile con due diversi pacchi batteria agli ioni di litio: l’entry level da 75,7 kWh (Standard Range, SR) e (Extended Range, ER) da 98,8 kWh. Il primo composto da di 288 celle tipo pouch (a sacchetto) avrebbe un’autonomia teorica di 450 km (ciclo WLTP) e pacco batterie in due livelli, mentre il secondo con 376 celle dovrebbe garantire una percorrenza massima di 600 km sempre secondo il protocollo WLTP.

La vettura sarà disponibile sia a trazione posteriore, per offrire un feeling di guida “selvaggio” coerente con il Dna sportivo di una vera Mustang, sia a trazione integrale.

Due powertrain per la versione a trazione posteriore: da 258 cv (190 kW) o 285 cv (210 kW) a secondo della capacità della batteria. La versione a trazione integrale con due motori offre tre livelli di potenza complessiva: 258 cv (190 kW), 337 cv (248 kW) e 465 cv (342 kW) con ben 830 Nm di coppia massima, per la variante super prestazionale GT che accelera da 0 a 100 km/h in meno di 5 secondi.

Le linee di Mustang Mach-E si ipirano alla famosa mucle car americana. A bordo tanta tecnologia con il debutto del nuovo infotainment Sync 4 con interfaccia rivoluzionata

Mastang Mach-E offre, da un primo contatto a bordo, interni ampi, abitabili e confortevoli nonostante le dimensioni non eccessive. In plancia un cluster strumenti davanti al guidatore e debutta il sistema Sync 4 per l’infotainment, basato sul sistema operativo QNX e compatibile con Android Auto e Car Play. Il display verticale da 15,5” dà accesso a tutte le funzioni della vettura, con una porzione inferiore fissa con i comandi del climatizzatore sempre in evidenza e che fanno leva su una manopola rotonda fisica che però lavora digitalmente. L’interfacciautente è stata progettata con l’obiettivo di essere moderna e intuitiva per l’uso e non una sorta di trasposizione di un tablet in auto come spesso accade.