Rivoluzione Isee: cambia il calcolo per il nuovo reddito di cittadinanza

L’esempio

Per capire meglio l’impatto di queste modifiche, si può considerare il caso di una famiglia di quattro persone, due adulti e due bambini, uno dei quali sotto i tre anni.

La soglia di reddito per poter accedere alla Garanzia per l’inclusione e al reddito di cittadinanza è di 6mila euro annui, moltiplicata per i corrispondenti parametri della scala di equivalenza.

Questa famiglia potrà avere dunque un reddito fino a 10.800 euro in base alla scala di equivalenza prevista per il reddito di cittadinanza (6mila euro per 1,8: 1+0,4+0,2+0,2 = 10.800 euro).

La stessa famiglia potrà accedere alla Garanzia per l’inclusione con un reddito massimo di 10.200 euro (6mila euro per 1,7: 1+0,4+0,15+0,15). In presenza di una persona con disabilità, la stessa famiglia accede al nuovo aiuto anche con il reddito fino a 12.600 euro annui.

Il peso degli immobili

Per quanto riguarda gli immobili, per accedere al reddito di cittadinanza la casa di abitazione non rileva. Gli altri immobili non devono avere un valore, come definito a fini Isee, superiore a 30mila euro. Per accedere alla Garanzia per l'inclusione, invece, la casa di abitazione deve avere un valore massimo a fini Imu di 150mila euro (che corrisponde a una rendita fra 800 e 900 euro) e gli altri immobili posseduti devono avere lo stesso valore previsto per Rdc.