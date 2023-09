Rivoluzione nella reportistica: focus sulla catena di fornitura

Le regole diventano più stringenti per comparare le informazioni e renderle certe ed accurate. Le imprese che rientrano nel perimetro dovranno adottare un unico standard di rendicontazione Esrs (European Sustainability Reporting Standard). Per le Pmi saranno invece introdotti standard specifici. Le informative dovranno poi essere pubblicate in formato digitale.

Viene data maggiore enfasi al sistema di controllo interno per scongiurare i rischi di greenwashing. «Questo – dice Barzaghi - implicherà una ridefinizione della struttura organizzativa. Tutte le figure, a partire dall’amministratore delegato fino alle strutture di vendita e di acquisti, responsabile finanziario (Cfo), divisione It, dovranno avere bene in mente questi nuovi principi che vengono integrati nella strategia aziendale. Ciò implicherà una formazione a tutti i livelli e renderà necessaria un’adeguata preparazione».

Più tempo per le piccole

Si partirà per gradi e le imprese coinvolte hanno ancora tempo per prepararsi. A debuttare saranno le grandi aziende di interesse pubblico (con più di 500 dipendenti) già soggette alla direttiva del 2013 sulla comunicazione di informazioni a carattere non finanziario (Nfrd) con il bilancio di esercizio 2024 (pubblicato nel 2025). Il raggio si estenderà poi alle grandi imprese non quotate per l’esercizio finanziario 2025 (con il reporting nel 2026).

Le nuove regole si applicheranno poi alle Pmi quotate (escluse le microaziende), alle imprese creditizie di piccole dimensioni e a quelle assicurative “captive” a partire dal bilancio di esercizio 2026 (pubblicato nel 2027). Per loro è però prevista la possibilità di tempi supplementari fino al 1° gennaio 2028 (con il report nel 2029). Sulle Pmi l’Efrag è al lavoro per snellire informativa. L’organismo ha già prodotto dodici standard e nei prossimi tre anni ne arriveranno 39 a carattere settoriale. «Il cambio di passo – precisa Barzaghi - riguarderà tutta la catena del valore. Questo significa che anche le Pmi non quotate e quindi non obbligate a redigere l’informativa di sostenibilità dovranno fornire una serie di dati analitici a clienti e fornitori».

La quarta tappa è prevista nel 2029, con la comunicazione sull’esercizio finanziario 2028 per le imprese di Paesi terzi che realizzano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di euro nella Ue, se hanno almeno un’impresa figlia o una succursale nell’Unione che supera determinate soglie.