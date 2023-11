Rivoluzione stilistica per la quinta serie della Hyundai Santa Fe

Ascolta la versione audio dell'articolo

Santa Fe, il nuovo suv taglia XL di Hyundai, simboleggia il nuovo corso stilistico di Hyundai, ma anche la sua filosofia del costruttore tesa a offrire soluzioni multi energia. Il cambio generazionale di Santa Fe esibisce una vera e propria rivoluzione stilistica con il passaggio a forme più squadrate e massicce in sintonia.

Lunga 4,83 metro la quinta serie di Santa Fe si ispira nelle proporzioni al mondo dei fuoristrada. I passaruota ospitano grossi cerchi da 21 pollici, il frontale e la zona dietro sono paralleli al terreno e il tetto corre dritto per non compromettere l’abitabilità interna.

Gli interni chde sono in grado di ospitare fino a 7 passeggeri su 3 file hanno un design semplice ma d’effetto, con la plancia dominata dal doppio display per la strumentazione digitale e il sistema di infotainment da 12,3 pollici ciascuno. L’ampio tunnel centrale, invece, ospita una vaschetta portaoggetti con la piastra di ricarica wireless di due smartphone. Numerose le personalizzazioni previste per gli interni sulla base di cinque diverse tonalità. Una volta ripiegati i sedili sia delle seconda che della terza fila scompaiono sotto al pavimento del bagagliaio che ha una capacità che si è aumentata di 91 litri e una volumetria minima di 725 litri con la sola terza fila di sedili abbassata.

Della nuova Santa Fe non si conoscono ancora le specifiche dettagliate dei motori che saranno comunque tutti elettrificati con powertrain full hybrid e plug-in sulla base di un 1.600 cc benzina con potenze da 160 o 180 cv a cui si aggiunge un cambio automatico a 6 rapporti. Completo il pacchetto di assistenze alla guida a cominciare dalla frenata d’emergenza, ma anche il mantenimento della corsia, oltre a soluzioni inedite in grado di regolare la portata dei freni in base alla presenza dei altri veicoli e delle condizioni della strada. Sarà in vendita in Europa da metà 2024.