Rivoluzione nei tassi: €STR debutta a -0,549% e manda in pensione Eonia

Addio Eonia, benvenuto €STR. La rivoluzione dei tassi del mercato interbancario segna proprio oggi 2 ottobre un punto di svolta: la Bce ha infatti pubblicato la prima quotazione ufficiale del nuovo indicatore di riferimento per i depositi overnight, calcolato attraverso una metodologia che risponde ai requisiti della direttiva sulla benchmark regulation (Bmr) e che dovrebbe garantire maggior trasparenza in modo da evitare gli scandali che nel recente passato hanno riguardato strumenti simili. Il primo valore ufficiale di €STR è stato fissato a -0,549%, in linea con le attese del mercato.

LA RIFORMA DEL TASSO OVERNIGHT

Un indice meno volatile

Sotto l’aspetto squisitamente tecnico, il valore di €STR (Euro Short-Term Rate) sarà determinato attraverso le effettive transazioni non coperte da collaterale (unsecured) di presa a prestito di denaro condotte da un panel allargato di banche con controparti finanziarie. Al contrario di quanto avveniva con Eonia non ci si concentrerà più dunque sul lato dell’offerta di liquidità, ma su quello della domanda (in teoria meno volatile), si escluderanno dal computo il 25% più alto e il 25% più basso delle rilevazioni effettuate e si pubblicherà il tasso facendo riferimento al giorno precedente (T+1) e non allo stesso (T).

Incognita «tiering»

Il dato è appunto in linea con le stime di UniCredit e si mantiene poco sotto di quel tasso sui depositi che lo scorso 12 settembre l’Eurotower ha ridotto a -0,50%, anche se resta più di un dubbio sul possibile impatto del tiering. L’introduzione di un doppio livello di remunerazione delle riserve bancarie a partire dal periodo di mantenimento di ottobre potrebbe infatti esercitare pressione al rialzo su €STR nel momento in cui gli istituti di credito che hanno ancora capacità residua di allocare riserve presso la Bce a tasso zero decidessero di spostarvi la liquidità impiegata in precedenza nell’interbancario a tassi negativi. Una pressione che, secondo UniCredit, non dovrebbe essere tuttavia tale da riportare l’indicatore al di sopra del tasso sui depositi: niente di paragonabile quindi al terremoto che ha investito nelle scorse settimane (ma per ragioni diverse) l’interbancario Usa.

Un cammino ancora lungo

Per quanto compia un passo avanti fondamentale, la riforma dei benchmark non si conclude certo oggi. Il passaggio di testimone sarà infatti progressivo ed Eonia, calcolato adesso aggiungendo 8,5 punti base alla quotazione di €STR, conviverà con il nuovo indicatore fino al 3 gennaio 2022. Si apre quindi un lungo periodo di transizione durante il quale si dovrà effettivamente sviluppare un nuovo mercato di contratti indicizzati a €STR (che auspicabilmente diventi più liquido possibile in tempi rapidi) e in cui soprattutto il sistema bancario sarà chiamato a rispondere in modo rapido ed efficace al cambiamento.

Banche: chi si è mosso e chi è in ritardo

Su quest’ultimo aspetto la situazione appare variegata, a livello Continentale così come in Italia. E se quantificare le conseguenze della riforma non è facile per gli addetti ai lavori, perché occorre stimare gli impatti su tutta la catena del valore e non solo sui book delle sale operative, anche il grado di preparazione e consapevolezza dei vari istituti sembra differente.