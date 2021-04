Rizzani de Eccher trasforma in hotel la «Posta» di Rotterdam

I punti chiave Il progetto

Trasformare in hotel il vecchio palazzo della Posta, l’unico che rimase in piedi in tutta la città dopo la II guerra mondiale Oltre a una torre per oltre 300 appartamenti. Rizzani de Eccher e Besix si sono uniti in un progetto complesso di costruzione e, attraverso la loro “The POST Bouw Joint-Venture”, contribuiranno alla skyline di Rotterdam con la nuova Post Tower. Un ritorno nei Paesi Bassi dove la società sta già operando nell’iconico progetto Y-Towers ad Amsterdam, che con le sue due torri ...