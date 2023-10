Musei digitali con personale under 35

RnB4Culture è una piccola azienda di Ancona ad alto valore sociale che applica le più innovative tecnologie di ArtTech e Digital culture alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale. Lavora per cinque musei, con personale under 35 a prevalenza femminile assunto a tempo indeterminato. È sul podio della categoria sostenibilità sociale del Premio Impresa sostenibile 2023.



11/16 13/16 Menu