Roadhouse vara un programma per la formazione di manager della ristorazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Al via il corso di formazione per manager della ristorazione varato da Roadhouse. A metà ottobre la prima lezione in aula che coincide con il primo giorno di assunzione con contratto di apprendistato di I livello (ex art 43 Legge 81/2015) e inquadramento al V livello del Ccnl del Turismo e Pubblici Esercizi.

In questo progetto di formazione post diploma per under 25 la società si avvale della collaborazione con la Rete Its turismo, la Its Academy Innovaprofessioni di Milano e Cnos – Fap di Arese. Al termine del corso verrà rilasciato il diploma Ifts manager della ristorazione. Il corso durerà 9 mesi e punta a formare figure di assistant manager che avranno la responsabilità di gestire i turni dei ristoranti sotto la supervisione dello store manager, supportandolo in ogni fase della gestione del punto vendita.

L’assistant manager è una figura chiave per il buon funzionamento del ristorante. Garantisce l’experience roadhouse ai clienti, gestisce e forma le risorse del locale, e supporta il responsabile della sicurezza, sia alimentare che del personale e della struttura. Durante il percorso la settimana standard sarà articolata in 5 giorni tra aula e formazione on the job nel ristorante, e due giorni di riposo. Il corso permetterà di sviluppare competenze di leadership, client focus, team building/working, gestione del tempo, analisi, decision making e adattabilità ai cambiamenti. Al termine è prevista una prova di esame. Il titolo conseguito è il Certificato di specializzazione tecnica superiore.

Per maggiori informazioni: www.roadhouse.it/it/talent-program-roadhouse