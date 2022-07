Roaming: usare all’estero lo smartphone? Tutto quello che c’è da sapere sui costi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dal primo luglio è in vigore il nuovo regolamento sul roaming europeo, migliorato, con l'abilitazione anche delle reti 5G quando viaggiamo nell'Unione europea (Regno Unito compreso). Significa poter usare la tariffa nazionale senza rincari; o quasi: anche se viene ricordato di rado, c'è un limite di GB fruibili in Europa fuori dall'Italia, oltre il quale si paga a consumo.

Fuori dall'Europa la situazione è molto peggiore. Non solo per i costi ma anche per la trasparenza delle tariffe, con una grande differenza tra i vari operatori telefonici. In generale, a quanto possiamo appurare dai loro siti, solo Tim e Vodafone hanno offerte a forfait fuori dall'Europa. E se in Nord America è possibile ancora avere tariffe abbordabili, altrove si rischia ancora un salasso.

Usare il cellulare nell'Unione Europea

Il regolamento estende fino al 2032 il “Roam-like-at-home”, il sistema grazie al quale i viaggiatori dell’UE e del SEE (Spazio economico europeo) possono chiamare, inviare messaggi e navigare all’estero senza costi aggiuntivi. Adesso anche in 5G. Le nuove norme migliorano inoltre l’accesso alle comunicazioni di emergenza in tutta l’Ue e garantiscono informazioni chiare sui servizi che possono essere soggetti a costi aggiuntivi.Quando viaggiamo in aereo o in barca, i telefoni cellulari possono collegarsi automaticamente alla rete di bordo, fornita dai satelliti. L’utilizzo di servizi di connessione mobile forniti da reti non terrestri può essere soggetto a sovrapprezzi molto elevati. Le nuove norme sul roaming obbligano quindi gli operatori a proteggere i consumatori e ad avvisarli se i loro telefoni passano a una rete non terrestre. Inoltre, gli operatori devono interrompere automaticamente i servizi mobili se i servizi mobili su reti non terrestri raggiungono un costo di 50 euro o un altro limite predefinito.

I servizi aggiuntivi

Gli operatori possono anche offrire servizi aggiuntivi, come la possibilità di rinunciare al roaming su aerei e navi. Il regolamento migliora la trasparenza tariffaria anche in altri modi. Quando si viaggia all’estero, chiamare il servizio clienti, i servizi di assistenza delle assicurazioni e delle compagnie aeree, o inviare sms per partecipare a concorsi o eventi, può essere più costoso che nel proprio Paese. Gli operatori devono assicurarsi di fornire ai consumatori informazioni sui tipi di numeri telefonici che possono comportare costi aggiuntivi quando i consumatori li chiamano o vi accedono dall’estero. Gli operatori devono informare i consumatori tramite messaggi sms automatici inviati quando si attraversa il confine con un altro Paese dell’UE, oltre che nei contratti di servizio.Tutto questo ha alcuni limiti, però. “Roam like home” non è proprio la verità, perché le tariffe nell'UE non funzionano proprio come a casa. Mentre sms e chiamate sono come in Italia, c'è un limite nella quantità di GB fruibili in UE – a quanto permesso dall'UE agli operatori. In generale abbiamo un po' meno di 1 GB per euro mensile dell'offerta, ma ci sono eccezioni nelle offerte italiane. Va anche detto che il regolamento partito il primo luglio, abbassando i costi all'ingrosso, sta permettendo agli operatori di aumentare la quantità di GB offerta agli utenti.

Le offerte

Tim nell'offerta da 14,99 euro al mese mette 13 GB in UE, ma 33 GB in quella da 29,99 euro al mese. Vodafone affida queste informazioni a una pagina dedicata dove si apprende che nell'offerta da 19,99 euro mette 13 GB e in quella da 14,99 euro 9,82 GB. Teniamo conto che ormai a quelle cifre gli operatori danno almeno 50 GB o persino illimitati, in Italia.C'è un costo di 0,23 per Tim e 0,25 cent per Vodafone per ogni MB oltre soglia. Attenzione: così, oltre soglia, un'ora di Spotify ci costerebbe 10 cent circa. Ogni GB, 2,3 o 2,5 euro. C'è una pagina dedicata con una formula di calcolo anche con Wind Tre dove si vede che nell'offerta da 14,99 ci sono 13,7 GB. Il costo extra soglia è 0,219 cent a MB.Iliad nell'offerta di 9,99 euro al mese ha 9 GB (2,44 cent ogni MB ulteriore).Fastweb in quella da 7,95 euro al mese ha 8 GB. È il solo operatore a dare queste condizioni anche in Svizzera (del resto, è controllato dall'operatore Swisscom).

Fuori dall'Europa

Come detto, c'è un abisso rispetto a viaggiare fuori dall'UE. Alcune offerte permettono però di ridurlo di molto. Tim nell'offerta da 29,99 euro al mese include anche 250 minuti, 250 sms e 3 GB in Svizzera, Usa e Canada. Ha poi pacchetti dedicati come Tim in Viaggio Pass, 20 euro per 30 giorni con 10 GB, 500 minuti e 500 sms in Usa, Canada, Brasile ed Europa (oltre quanto incluso nel Roam Like Home). Non viaggiamo in questi Paesi? Tim in Viaggio Pass a 30 euro per 10 giorni ha 2 GB, 100 minuti e 100 sms in 80 Paesi extra Ue. Forse Vodafone, forte della sua presenza internazionale come operatore globale, ha opzioni extra UE più ampie. Bisogna inserire la destinazione qui per vederle.La più nota è Smart Passport+, a 3 euro o 6 euro al giorno, a seconda del Paese, addebitati solo in caso di utilizzo in quel giorno. Dà 60 minuti (30 in entrata e 30 in uscita), 60 SMS e 200 Mega al giorno, solo in caso di utilizzo, in Albania, Turchia, Canada, Svizzera e Principato di Monaco. Al termine dei 200 Mega, ci sono 2 euro ogni 100 Mega fino a 1 Giga al giorno.Negli USA, 60 minuti (30 in entrata e 30 in uscita), 60 SMS e 500 Mega al giorno, solo in caso di utilizzo. L'extra soglia è 3 euro ogni 200 Mega fino a 1 Giga al giorno. Nel resto del mondo va peggio, come al solito: fino a 30 minuti (15 in entrata e 15 in uscita), 30 SMS e 500 Mega al giorno, solo in caso di utilizzo. Al termine dei Mega inclusi navighi a 3 euro ogni 25, 50, 100 o 200 Mega fino a 250 o 500 Mega, oppure fino a 1 Giga al giorno, a seconda del Paese.Con Wind Tre, Fastweb e Iliad ci sono prezzi solo a consumo invece. Iliad li affida addirittura a una brochure pdf, a testimonianza di quanto quest'operatore non si rivolga a persone che viaggiano fuori dall'UE.Un'alternativa, per chi vuole risparmiare su lunghe vacanze in un Paese non occidentale, è dotarsi di una sim internazionale come Blivale o Travelsim; magari da usare su un cellulare dual-sim.