Robecco, pronta la Scuola di cucina di Carlo Cracco

Maestro Martino ha come partner aziende multinazionali del calibro di Nestlè-Sanpellegrino, Elior, Lavazza, accanto a Ballarini, Irinox e Unox. E ora parte l’operazione di Villa Terzaghi a Robecco, in attesa delle decisioni del Comune di Milano.

«Il complesso di Villa Terzaghi costituirà un polo formativo di eccellenza per giovani che vogliono lavorare nella ristorazione, come chef o gestori di sala - spiega Massimo De Maria, vicepresidente di Maestro Martino -. Un’ottantina di giovani , selezionati tra i migliori diplomati degli istituti alberghieri,risiederanno a Robecco sul Naviglio per un anno circa, utilizzando una villa storica adiacente a Villa Terzaghi». Villa che venne realizzata nel corso del XVIII secolo in stile barocco lombardo ed è rimasta alla famiglia fino alla fine del 1800 quando passo in lascito ereditario alle Stelline di Milano,prima, e successivamente al Comune di Robecco sul Naviglio.

«L’edificio è stato ristrutturato per ospitare le attività didattiche gastronomiche - aggiunge De Maria - ed è dotata di un parco molto grande che verrà utilizzato nell’ambito delle attività che abbiamo messo in cantiere. I giovani allievi oltre alle attività di studio saranno impegnati nella gestione di un vero e proprio ristorante da 60 posti nelle sale della Villa, che sarà aperto al pubblico. Inoltre la Villa è tra le destinazioni più richieste per matrimoni, grazie alla sua particolare conformazione».

La particolarità del percorso formativo sarà costituita dalle complementarietà tra momenti di apprendimento “in aula e in laboratorio” e momenti di vera e propria gestione dell’attività di ristorazione.«Si tratta di una formula unica nel suo genere - commenta il vicepresidente della Maestro Martino - inserita nei percorsi didattici di formazione attraverso il lavoro. La Maestro Martino non ha scopo di lucro, così come sono impegnati a titolo gratuito i docenti. I giovani avranno però la responsabilità di confrontarsi con il mercato direttamente, di decidere e gestire i menù nei quali compariranno ricette degli chef che faranno parte del progetto. Si spazierà dalla cucina alla panetteria e focacceria, per approdare alla pasticceria più delicata e raffinata».

Un ruolo chiave sarà poi affidato alla promozione del territorio. «Villa Terzaghi si appresta ad essere un luogo permanente di riferimento per le produzioni del territorio - conclude De Maria -. I nostri giovani saranno ambasciatori nel mondo della cucina italiana di qualità e della tradizione lombarda. Le imprese enogastronomiche del territorio potranno farsi conoscere attraverso le attività di Villa Terzaghi».