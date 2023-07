Robert F. Kennedy Jr. vuole sostenere il dollaro con oro, argento, platino e Bitcoin

2' di lettura

Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti Robert F. Kennedy Jr. , nipote di JFK e figlio di Bob che vuole sfidare Joe Biden , promette, se eletto, un piano per esentare il Bitcoin dall’imposta sulle plusvalenze quando viene convertito in dollari USA e di sostenere il biglietto verde con oro, argento, platino e Bitcoin.

«Sostenere dollari e obbligazioni del debito degli Stati Uniti con hard asset potrebbe aiutare a ridare forza al dollaro, frenare l’inflazione e inaugurare una nuova era di stabilità finanziaria americana, pace e prosperità», ha detto Robert Kennedy a un evento dell'Heal-the-Divide PAC due giorni fa. Inizierebbe questo processo in modo molto, molto graduale: «Forse l’1% dei buoni ordinari del Tesoro emessi sarebbe supportato da hard currency, ovvero da oro, argento, platino o Bitcoin». Ha aggiunto che in base ai risultati di questo passaggio iniziale, aumenterebbe questa quota annualmente.

Ha poi spiegato i vantaggi di questo piano: «Si faciliterebbe l'innovazione e si spronerebbero gli investimenti, si assicurerebbe la privacy dei cittadini, si incentiverebbero i ventures a far crescere il proprio business e i lavori tech negli Stati Uniti piuttosto che a Singapore, in Svizzera, in Germania e in Portogallo». Ha aggiunto: « Gli eventi non tassabili non sono dichiarabili e ciò significa che sarà più difficile per i governi utilizzare la valuta come arma contro la libertà di parola, che come molti di voi sanno è uno dei miei obiettivi principali».

Kennedy ha ribadito la serie di impegni assunti per promuovere l’adozione di Bitcoin durante un discorso alla conferenza Bitcoin 2023, che includeva “difendere il diritto all’autocustodia di bitcoin” e sostenere “il diritto di gestire un nodo a casa”.

Kennedy ha inquadrato i suoi impegni nei confronti di Bitcoin come parte integrante degli ideali di suo zio, il presidente John F. Kennedy, e della sua visione di governare un paese libero ed equo.