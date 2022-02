Roberta Benaglia e Boris Collardi nuovi soci di The Longevity Suite

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

The Longevity Suite è una Biohacking & Antiage City Clinic europea che realizza protocolli integrati per ritrovare equilibrio tra salute, bellezza consapevole ed energia mentale utilizzando il metodo Longevity basato su 3 pilastri: esposizione al freddo, detox intermittente e consapevolezza estetica grazie al quale si riduce l’infiammazione sistemica responsabile di un accelerato processo di invecchiamento; si controlla l’infiammazione e si rallenta l’invecchiamento. Obiettivo: raggiungere la longevità, dal recupero di una migliore forma fisica, al potenziamento del sistema immunitario fino alla qualità del sonno.

Settori, quelli dell’antiage, della longevità e del benessere, che stanno catturando sempre di più l’attenzione degli investitori tanto che The Longevity Suite ha raccolto aumenti di capitale per 3,8 milioni di euro negli ultimi 24 mesi che serviranno per rafforzare la leadership italiana, che a oggi conta 16 centri nelle città italiane più strategiche, e iniziare la conquista dell’Europa partendo dall’apertura in Svizzera, Spagna e Francia.

Loading...

Novità anche per il Longevity advisor board, comitato di indirizzo per lo sviluppo strategico della società che vede l’ingresso - accanto a Marco Bizzarri (ceo di Gucci), Luca Poggi (advisor finanziario e membro del Cda di Ima) e Tino Cennamo (ex ceo di Disney Italia e Apple Computer Italia) - di due nuovi soci: Roberta Benaglia e Boris Jean Collardi.

Roberta Benaglia è fondatrice, partner e ceo di Style Capital. Nel 2007 ha contribuito al lancio e alla gestione del fondo Dgps Capital, quale responsabile degli investimenti del fondo in ambito “Fashion & Luxury”. In particolare, Roberta ha seguito Twin-Set, Sundek, operazione Damiani ed è stata nel Consiglio di amministrazione con ruoli esecutivi e Golden Goose con il ruolo di ceo e presidente. A oggi ricopre il ruolo di Presidente del Cda di Zimmerman, presidente esecutivo di Msgm, presidente di forte_ forte e board member di Luisa Via Roma.



Boris Jean Collardi per 12 anni ha ricoperto il ruolo di cfoO della divisione Private Banking e coo Europa Medio Oriente e Nord Africa. Nel 2006 è entrato a far parte di Bank Julius Baer in qualità di coo e successivamente è diventato ceo della Divisione Investment Solutions. È stato nominato ceo di Julius Baer Group and Bank nel 2009, che ha guidato fino alla fine del 2017 quando ha lasciato per entrare a far parte del Gruppo Pictet come uno dei 7 managing partner fino ad agosto 2021. È inoltre, è membro del Consiglio di amministrazione e del Comitato della direzione generale del Consiglio di amministrazione dell’Associazione svizzera dei banchieri.