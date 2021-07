Roberto Bolle: «La cultura è il petrolio dell'Italia, è una risorsa insostituibile per il Paese»

5' di lettura

Uno dei più grandi ballerini della storia della danza classica, étoile della Scala di Milano, principal dancer dell'American Ballet per dieci anni, in questi giorni Roberto Bolle è tornato ad esibirsi dal vivo al Circo Massimo di Roma con Bolle and Friends. Lo attende un'estate intensa che lo porterà, dal 4 al 7 settembre, a Milano con OnDance, una grande festa della danza, quattro giorni di eventi gratuiti per il pubblico. Proprio da Roma, dove erano in corso le prove per lo spettacolo della sera, il ballerino simbolo dell'arte italiana capace di parlare al mondo, ha partecipato agli Stati Generali della Cultura. Una giornata che il Sole24Ore ha voluto organizzare per rilanciare il settore della cultura e dello spettacolo dopo lo stop del Covid-19.

Roberto Bolle, oggi parliamo di cultura e rilancio. Questa pandemia ha messo in luce le fragilità del sistema. Soprattutto per gli anelli deboli di tutta la “filiera” culturale (non solo le stelle della danza, della musica, del teatro, ma i tecnici, gli orchestrali, le scuole, gli insegnanti, la grande quantità di persone che lavora dietro le quinte). Ora che si riparte, qualcosa (forse) lo abbiamo imparato. Non tutto tornerà come prima. Di che cosa abbiamo bisogno? Che cosa va cambiato? Questo è anche il momento di chiedere, con forza, quello che serve al mondo della cultura per una vera ripartenza.

Loading...

“Non ci sono solo i personaggi in scena, c'è tanto lavoro dietro le quinte, tanti professionisti che rendono possibile uno spettacolo dal vivo. Dobbiamo prendere consapevolezza delle carenze, assistenziali e previdenziali, di questo settore, che opera con grande discontinuità e che ha molto sofferto durante la pandemia. Ci sono storture e fragilità che negli anni non sono state corrette e che hanno reso, per gli operatori della cultura e dello spettacolo, questo periodo ancora più difficile. Adesso che si è capito quali sono le specificità di questa categoria credo si possa e si debba arrivare a fornire le tutele necessarie ai lavoratori dello spettacolo, tutti, perché ci sia un'equità sociale”.

Che cos'è la danza per lei? Poesia, bellezza… arte. Qual è la sua “utilità”?

“La danza per me è tutto, è la mia vita. Mi ha dato la possibilità di essere quello che sono. Rappresenta un ideale estetico ed etico perché è portatrice di valori importanti: abnegazione verso la disciplina, lavoro quotidiano, volontà, senso di sacrificio. Come tutte le arti ha un'utilità immensa che è quella di elevare il nostro spirito, di migliorare noi stessi. Credo che in questo periodo così difficile in cui i teatri sono stati chiusi abbiamo capito ancora di più il profondo bisogno emotivo che abbiamo dell'arte. Senza di essa la nostra vita è più grigia, più vuota”