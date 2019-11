Roberto Bolle nell’incalzante Bolero

Ma i 15 minuti del Bolero, che Bolle danzerà ancora solo il 21, il 22 e il 27 novembre, non devono adombrare le altre due chicche del trittico scaligero, nelle quali risaltano il grande affiatamento corale e la cura interpretativa del Corpo di Ballo. In particolare, è una vera a propria delizia per gli occhi la Symphony in C di Georges Bizet secondo George Balanchine, il cui intento era proprio quello di rendere visibile la musica attraverso la danza. Allestita originariamente per l'Opéra di Parigi nel 1947, la coreografia è entrata presto a far parte del repertorio del New York City Ballet.



Le geometrie della composizione, che gli interpreti disegnano con perizia nello spazio, sono la quintessenza dello stile concertante di Balanchine, nel quale la danza non ha bisogno di orpelli, di sottotesti o di derive patomimiche per esprimere la propria natura, indipendente da qualunque sovrastruttura. Il contenuto sta tutti lì, nell'astrazione delle forme, così limpide e cristalline, nell'intrecciarsi di linee e figurazioni; basta lasciarsi trasportare da questo irresistibile flusso di suoni e immagini.

Symphony in C è un'esemplare composizione post-romantica, che in alcune audaci figurazioni, per imprevedibili assonanze, fa pensare alle vorticose architetture di certi musical hollywoodiani.

Nella coralità del Corpo di Ballo, uniforme nel sobrio bianco e nero di tutine e tutù, spiccano i solisti Martina Arduino, Nicola Del Freo, Nicolatta Manni, Marco Agostino, Alessandra Vassallo, Claudio Coviello, Maria Celeste Losa, Mattia Semperboni.

Bizet e Ravel

A far da raccordo tra Bizet e Ravel, il trittico scaligero propone un altro gioiello del repertorio tardonovecentesco: la Petite Mort di Jiří Kylián (1991) sul dittico di concerti per pianoforte e orchestra – K488 e K467 – di Wolfgang Amadeus Mozart. Qui risaltano alcune raffinatezze interpretative, grazie alla ricercatezza stilistica e drammaturgica del coreografo praghese, per lunghi anni alla guida del Nederlands Dans Theater. La coreografia, il cui titolo allude all'orgasmo, è pervasa da un sottile erotismo chiaroscurale, nel quale piacere e morte ritrovano il loro ancestrale legame. Una schiera di uomini armeggia con fioretti dalla chiara simbologia sessuale, indossando boxer vagamente fetish, che fanno il paio con i bustini steccati delle donne, le quali appaiono dal fondo dopo che i primi hanno sollevato l'onda nera di un ampio tulle. Uomini e donne intrecciano duetti, a turno o all'unisono, riflettendo le complesse sfumature di un rapporto, ora intimista ora impetuoso ma sempre armonico e sensuale.

C'è spazio anche per un quadro sottilmente ironico, nel quale il gruppo di danzatrici avanza in scena nascosto da ampie gonne nere sorrette da rigide crinoline, un riferimento agli stereotipi della femminilità, che con leggerezza il coreografo svapora in questo incantevole richiamo all'armonia. Di grande bravura le sei coppie di interpreti, impeccabile l'esecuzione pianistica di Takahiro Yoshikawa e ragguardevole l'intensa prestazione dell'Orchestra scaligera diretta con piglio da Felix Korobov.

Su iniziativa dei lavoratori e della direzione del Teatro, il 29 novembre alle 20.00 avrà luogo una recita straordinaria, il cui ricavato sarà devoluto alla Fenice di Venezia, duramente colpita dagli allagamenti dei giorni scorsi.