Roberto Cavalli «firma» un grattacielo a Dubai

Un grattacielo ultra lusso di 70 piani a Dubai.Passa dalla strategia immobiliare il rilancio del brand Roberto Cavalli che ha annunciato il via ai lavori della nuova Cavalli Tower a Dubai, in collaborazione con Damac Properties, la società di sviluppo immobiliare internazionale emiratina fondata da Hussain Sajwani, che è anche proprietario del brand Cavalli.

l valore del progetto è di circa 545 milioni di dollari, i lavori di costruzione della torre inizieranno nel 2022 e dureranno quattro anni. Progettata da Shaun Killa, la torre è suddivisa in tre sezioni. I primi piani rientrano nella categoria luxury, la sezione centrale è considerata upper luxury, mentre gli ultimi piani super luxury. La nuova torre, formata da 485 unità, porterà il marchio Cavalli a rafforzarsi nel settore dell’architettura e dell’interior design.

Situato nel quartiere di Dubai Marina, il grattacielo fronte spiaggia vanta 70 piani con vista sulla bellissima Palm Jumeirah Island e interni ultra lusso firmati Cavalli.Progettata dal pluripremiato architetto Shaun Killa – ideatore del suggestivo Dubai Museum of the Future – la torre è suddivisa in tre sezioni.I primi piani rientrano nella categoria luxury; la sezione centrale è considerata upper luxury, mentre gli ultimi piani offrono ai residenti finiture e funzionalità super luxury.Indipendentemente dalla sezione di appartenenza, ogni abitazione gode di vista sul mare. Le sezioni luxury e upper luxury avranno accesso alla skypool e allo sky garden, mentre quella super luxury gode di un’infinity pool, una cigar lounge e un padiglione privato dove i residenti potranno organizzare cene ed eventi.

Ogni abitazione nella categoria super luxury sarà dotata di una piscina o una jacuzzi privata, e tutte le unità – che si tratti di un appartamento con 2 camere da letto o di un duplex con 5 camere da letto – sono dotate di balconi e soffitti alti, che favoriscono una splendida vista sul mare.

Un’altra peculiarità della torre è la lobby, che si sviluppa su quattro piani. Gli interni presentano finiture in marmo e pavimenti in parquet. Una fontana a parete e altri giochi d’acqua accompagnano residenti e visitatori. All’interno dei giardini, la Cavalli Tower vanta una piscina che richiama lo stileMalibu Bay e replica in tutto e per tutto una vera e propria spiaggia, sabbia artificiale inclusa. Intorno alla piscina di 900 metri quadrati saranno presenti punti ristoro e un paesaggio verde lussureggiante, ricreando un ambiente simile a quella di un’oasi.

Per quanto riguarda i servizi, i residenti avranno l’imbarazzo della scelta. Oltre ad un maggiordomo disponibile 24 ore su 24 e un servizio di gestione dell’abitazione a la carte, la torre offre anche servizi di babysitting, personal training, lavanderia, styling degli appartamenti, organizzazione di eventi, oltre a chef, giardinaggio e assistenza infermieristica a domicilio.