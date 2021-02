Roberto Pazzi, cinquant'anni in versi

Non si tratta solo di tenere un taccuino, di una tenace propensione diaristica, ma di prendersi cura della vita con i versi, di sublimarla. La ricerca della bellezza e la necessità di focalizzarla intorno a sé colmano lo strappo tra il desiderio di eterno e il vuoto che si concretizza sotto i suoi occhi, di continuo, sebbene centimetri di polvere abbiano sostituito i suoi secondi, i cumuli delle sue ore. La scoperta di Proust e il suo raccontare un tempo smembrato hanno dato a Pazzi consapevolezza della frammentazione della memoria e del nostro cambiare inconsciamente negli anni, proprio com'è successo a Noteboom in visita a Père-Lachaise. Non a caso, l'antologia comincia con L'esperienza anteriore, titolo dell'esordio in libreria nel 1973, nonché concetto assimilato da Schopenhauer. Difatti la Recherche avvicina la concezione di Proust alla teoria del filosofo tedesco, all'idea dell'essere quale forza dinamica che trascende l'individuo, ma arriva a manifestarsi nella sua genialità o nella letteratura: «Non sarà che i nomi hanno un potere / che neanche i poeti più grandi / sanno calcolare? Non sarà che tutto quello che s'è scritto / s'è scritto da sé per l'incontro giusto dei suoni?»La grazia non deve scadere a eleganza, la bellezza non può precipitare nelle passioni. E lo scrittore s'impegna a mantenere l'equilibrio tra funzione estetica ed espressiva.

La lezione ereditata da Vittorio Sereni, che incoraggiò il poeta ancora adolescente a non distogliere lo sguardo dal varco dell'arte, si condensa in un quesito a cui mai Pazzi ha smesso di rispondere: «Dov'è l'uomo pienamente tale che abbia sapienza del mondo (della terra, intendo, e dei paesi e degli uomini) e che insieme sia in grado di sentirli come forme, e non come occasioni e pretesti, della propria vita interiore?»

In totale libertà

Dalla pagina bianca della sua Ferrara il poeta ha sognato spesso la Capitale, lasciandosi stupire di frequente dai suoi viaggi oltre l'orizzonte per poi tornare al pari di un re al suo placido esilio. Ad appoggiare la sua ferma posizione antistoricista, nel 1987, è stato Antonio Porta, ammettendo che della critica «alcuni lo avrebbero potuto condannare», ma che in realtà si è rivelata salutare: «Essere vissuti da chi non ha / la nostra immaginazione per vincere i nemici, / questa è la nostra partecipazione alla guerra, / il nostro posto, i nostri ordini erano questi». Sia la tendenza alla perfezione degli assoluti frutto di una benevola casualità, sia la convinzione che un'opera possa sconfiggere la rigidità di qualunque ideologia reclamando la propria autonomia, hanno protetto Roberto Pazzi dai condizionamenti dei potenti di turno, contrastando con l'inchiostro un'epoca nella quale la storia politica e la storia tecnologica danno il passo e dettano i limiti della società. D'altronde, «la libertà non sta nello scegliere tra bianco e nero, ma nel sottrarsi a questa scelta prescritta», parola di Adorno.