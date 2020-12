Robinhood paga 65 milioni di dollari alla Sec per pratiche scorrette Sotto accusa comunicazioni non trasparenti sul flusso degli ordini, pratica controversa che consente ai trader ad alta frequenza e non solo di guadagnare a danno degli investitori al dettaglio di Al.An.

(Bloomberg)

L’Uber della finanza online, il broker gratuito che ha conquistato i giovani ed è diventato il fenomeno del trading degli ultimi anni comincia a mostrare qualche scheletro nel suo armadio. Robinhood Markets ha accettato di pagare 65 milioni di dollari per risolvere le accuse della Securities and Exchange Commission, la Consob americana, secondo cui il broker non ha informato adeguatamente i clienti di aver venduto i loro ordini di azioni a trader ad alta frequenza e altre società finanziarie.

Robinhood, noto per la sua popolare app per smartphone che offre negoziazioni senza commission e ha guadagnato notorietà durante la pandemia attirando una massiccia base di clienti di giovani investitori.

Il caso prevede comunicazioni dal 2015 alla fine del 2018 da parte di un'unità di Robinhood, secondo una dichiarazione della Sec. La società, che non ha ammesso o negato le accuse del regolatore, ha affermato di essere ora completamente trasparente nelle sue comunicazioni con i clienti. «L'accordo si riferisce a pratiche del passato che oggi non riflettono Robinhood», ha commentato Dan Gallagher, chief legal officer dell'azienda. «Riconosciamo la responsabilità che deriva dall'aver aiutato milioni di investitori a fare i loro primi investimenti e ci impegniamo a continuare a far evolvere Robinhood man mano che cresciamo per soddisfare le esigenze dei nostri clienti».

Al centro del caso c'è il pagamento per il flusso degli ordini, una pratica controversa impiegata da quasi tutti i broker al dettaglio con la quale vendono gli ordini dei clienti a market maker esterni. I critici sostengono che sia pieno di conflitti che consentono ai trader ad alta frequenza e non solo di guadagnare a danno degli investitori al dettaglio.

Robinhood ha tratto grandi vantaggi dal pagamento per il flusso degli ordini, sebbene non abbia ampiamente pubblicizzato questo fatto fino all'ottobre 2018, dopo che Bloomberg ha riferito che l'azienda ha realizzato quasi la metà delle sue entrate vendendo le operazioni dei clienti a Citadel Securities, Two Sigma Securities e altre società.