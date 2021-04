Roblox, come funziona il videogame che «monetizza» la creatività dei suoi giocatori

3' di lettura

Il nome Roblox è entrato in circolo, sentito la prima volta t’accorgi che sempre più persone ne parlano e forse già ne parlavano, chissà da quanto, solo che tu non coglievi: «Roblox, forse un nuovo gioco di costruzioni per bambini?». E passavi oltre. Ma la marea sta montando, con la recente quotazione in Borsa questa strana parola è apparsa anche su qualche autorevole giornale, invece che nei soliti schizofrenici e coloratissimi canali Youtube frequentati dagli imberbi, dove è già da tempo sempre più protagonista. La notizia del resto non poteva non fare rumore: Roblox scende in borsa e vale più di Ubisoft e Take-Two, quella di Gtav e altre dozzine di ricchissime proprietà intellettuali.

Non un gioco, ma una «cassetta per gli attrezzi»

Progetto che parte da lontano, si affaccia timidamente in rete nel 2004 e da quel momento inizia la sua lenta, lentissima scalata verso la popolarità. Una storia sentita già troppe volte che diventa più interessante quando ti accorgi che Roblox non è come Fortnite, Minecraft, non è nemmeno un gioco in senso stretto. Roblox è soprattutto una semplicissima «cassetta per gli attrezzi» che permette di creare giochi, esperienze interattive e ritrovi virtuali per pochi intimi o per il mondo intero. Per giocare alle esperienze create dagli altri con Roblox, serve naturalmente Roblox. Ma ecco la parte interessante: ci si può registrare come creatore di contenuti e iniziare a monetizzare in modi alquanto diabolici. Le transazioni avvengono attraverso la valuta digitale Robux (con 20 euro te ne porti a casa 1.700), e sentite questa: di ogni transazione a Roblox va l’80% e quel poco che resta, tassato, al creatore del contenuto.



L’abc della programmazione

Qui si può vendere di tutto, ma solo pochi selezionati possono regalare le proprie creazioni. All’interno del tuo mondo o gioco puoi prezzare magliette, cappelli, costumi interi, jetpack che ti permettono di saltare un crepaccio insidioso, soluzioni ad enigmi troppo difficili, emoticon e così via. Da un certo punto di vista Roblox ha anche risvolti effettivamente positivi: non è improbabile vedere chi si cimenta con le creazioni altrui, decidere prima o poi di provare a creare qualcosa da sé, avvicinandosi a quella che nella sua versione iper semplificata è pur sempre programmazione. Inoltre, Roblox insegna anche a monetizzare, a trovare nuovi espedienti anche subdoli e traditori per spingere gli utenti a tirar fuori quello che in fondo ricorda il gettone nelle vecchie sale giochi, ma più costoso. E come nelle sale giochi di un tempo, l’ingresso è gratuito.

Come cominciare

Roblox si scarica gratuitamente e si possono passare ore e ore al suo interno senza spendere nulla, ma rischiando mille volte di farlo per sbaglio. Il successo di Roblox è tardato ad arrivare perché è in larga parte innescato dai content creator di Twitch e Youtube, figure che semplicemente nel 2004 ancora non esistevano nella loro forma finale di influencer. Grazie alla sua natura multiplayer sociale, e alla possibilità di provare migliaia di esperienze diverse a volte anche ben congegnate, Roblox è un prodotto perfetto da portare in live e con il quale interagire col proprio pubblico. Con delle regole che sembrano spianare la strada a prossime partnership milionarie, come Fortnite ma potenzialmente meglio di Fortnite, il percorso di Roblox sembra già tracciato da tempo.

Verso la «brandizzazione»

Immaginate mondi brandizzati, concorsi a premi, palchi per concerti e tutto quel che abbiamo visto già in Second Life, ora più semplice e colorato, ma soprattutto con un piano per fare soldi. Immaginate, sì, perché al momento la Roblox Corporation non è ancora riuscita a chiudere un solo anno in attivo; le perdite registrate nel 2020, di oltre 253 milioni di dollari, sono però il frutto di diversi investimenti per fare in modo che il piano passi allo step successivo: lo sbarco in Cina, attraverso l’onnipresente Tencent, e il tentativo di conquistare un pubblico più adulto di quello che attualmente si riversa nel gioco. Roblox è una scommessa che entra nel vivo. Sarà il mercato, come sempre, a decretare o meno il suo probabile, ma non così certo, successo.