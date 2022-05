Robot e intelligence, la lotta al cyber crime della palermitana Ksm

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Una storia centenaria in quella che possiamo definire l’industria della sicurezza. È la storia dell’azienda Palermitana Ksm che fa capo alla famiglia Basile e che da qualche tempo ha avviato l’ennesima rivoluzione per mettersi al passo con le nuove minacce per cittadini e imprese: quella tecnologica.

L’ultimo grande appalto aggiudicato è quello che riguarda la sicurezza del porto di Genova: una tappa importante per la società palermitana già presente con il suo personale negli aeroporti di Palermo, Trapani, Lampedusa e Pantelleria e ha curato la security di eventi internazionali come il G7 di Taormina e l’Expo 2015 di Milano. L’azienda, di cui è amministratore delegato Filippo Basile, rappresentante della quinta generazione dell’impresa che rimane rigorosamente familiare ha chiuso il 2021 con un fatturato di circa 150 milioni con una crescita rispetto al 2020 del 10% e ha in giro per il Paese quattro mila dipendenti. «La presenza di Ksm a Genova ha un forte valore simbolico – dice Filippo Basile – perché oltre a una dimensione professionale, avere acquisito questa responsabilità certifica nei fatti il progress in espansione del nostro gruppo».

Loading...

Una tappa nell’ambito di una strategia di crescita sulla spinta di una forte innovazione tecnologica e di partnership di valore come quella con gli israeliani di Lotan HLS & Defense che sono specializzati in antiterrorismo, cyber security, business continuity e nella progettazione di sistemi di sicurezza per governi, organizzazioni internazionali e statali e società commerciali. «Negli ultimi cinque anni il mercato è profondamente cambiato – dice Basile – da qui l’esigenza di accelerare sul fronte della sfida tecnologica che noi stiamo affrontando con nuove partnership e processi di partecipazione e acquisizione di aziende fortemente innovative. Il nostro approccio comunque si basa sull’integrazione tra uomo e tecnologia con l’obiettivo di migliorare l’acquisizuione e l’analisi delle informazioni, migliorare i processi di verifica e gestione degli incidenti, favorire l’adeguamento organizzativo a partire dai dati raccolti». Così oltre alla sensoristica Ksm ha implementato l’utilizzo di robot, le infrastrutture di data analysis e gli algoritmi per la prediction, i sistemi di realtà aumentata per rendere più efficace l’intervento dell’uomo, la biometria con computer vision applicata al riconoscimento facciale, sistemi di digital twin cche creano un doppio digitale nelle aree da controllare. Bracci operativi per questi servizi sono due società che fanno parte del Gruppo Basile: la Società operazioni di sicurezza «che opera come system integrator tra uomo e tecnologia, grazie alle sue 14 centrali operative che governano per i clienti sistemi di sicurezza complessi» spiega Basile e la Strategic risk consulting che «opera come system integrator a servizio del gruppo per l’analisi, la gestione e il governo dei rischi operativi attraverso l’attività di scouting tecnologico» spiegano ancora dall’azienda.

Un fronte di grande impegno e sviluppo è ovviamente quello, divenuto sempre più attuale, della cyber security con la difesa di grandi imprese dagli attacchi informatici. In questo caso il Gruppo ha una partnership con Darktrace, una delle principali aziende al mondo nel settore della cyber defense fondata nel 2013 da matematici ed esperti di cyber intelligence governativi e ha la sua sede principale a Cambridge. Un altro fronte su cui si misura Ksm è quello della business continuity: in caso di blocco dei sistemi riescono a fare ripartire i sistemi informatici. Insomma hanno interesse a proporsi a supporto dei nuovi fenomeni e bisogno della sicurezza . Un ambito in cui il gruppo si sta muovendo è quello della cosiddetta sicurezza energetica che punta a garantire a imprese e infrastrutture pubbliche l’autonomia energetica: per sviluppare questa attività il gruppo Basile ha siglato una partnership con Widech, holding italiana quotata al mercato Euronext di Parigi che realizza progetti nei campi della green economy e dell'intelligenza artificiale.