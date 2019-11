Robot subacquei, droni e digitale per il controllo di centrali e reti

«Questi sistemi svolgono in modo automatico tutte le operazioni necessarie affinché l'impianto funzioni in modo adeguato» dice Artaz.

In sintesi, più volte al giorno su ogni impianto idroelettrico occorre «aprire le valvole per far arrivare l'acqua alle turbine, regolare i flussi per consentire agli stessi macchinari di raggiungere il numero di giri corretto per la produzione dell'energia elettrica, comandare gli interruttori per la connessione alla rete nazionale». Detta così sembra semplice, ma «serve una estrema coincidenza tra i parametri in centrale e quelli sulla rete nazionale per lavorare in modo ottimale e evitare disservizi».

Questa rivoluzione digitale è destinata a sostituire i meccanismi analogici ed è stata sviluppata all’interno dell’azienda a partire dal 2011 con step successivi fino al 2018 con la sperimentazione del “pacchetto completo” sul primo dei 70 gruppi idroelettrici.

Installare il sistema di controllo su tutti gli impianti richiederà altri due o tre anni: «Sono operazioni che prevedono un fermo macchine prolungato e quindi le faremo coincidere con altri interventi di manutenzione, per non incidere sulla produzione di energia».

Ora altri produttori idroelettrici sono interessati a questo tipo di tecnologia tanto che in Cva stanno ragionando sulla possibilità di rivenderla esternamente.