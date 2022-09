Rocca delle Macìe, obiettivo 20 milioni di fatturato nel 2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

Era il 1973 quando Italo Zingarelli, produttore cinematografico romano reduce da due grandi successi come “Lo chiamavano Trinità” (1970) e “Continuavano a chiamarlo Trinità” (1971) interpretati da Bud Spencer e Terence Hill, decise di investire una parte dei guadagni per comprare una tenuta in Toscana, a Castellina in Chianti (Siena).

Fu una decisione controcorrente, visto che all’epoca tutti facevano a gara per abbandonare la campagna e trasferirsi a lavorare in città. Parlare di investimenti in vigna e in cantina, di enoturismo e di ospitalità rurale non era neppure ipotizzabile.

Italo Zingarelli invece impiantò nuove vigne, e nel 1979 iniziò a vendere le prime bottiglie di vino rosso Rocca delle Macìe, il nome che aveva dato alla tenuta che si trova appunto in località Macìe. Oggi quella proprietà, in mano ai tre figli di Italo (scomparso nel 2000), Sergio, Fabio e Sandra, controlla sei fattorie in Toscana - quattro nel Chianti Classico e due in Maremma - conta 207 ettari di vigneti e produce 2,2 milioni di bottiglie di vino. E si è trasformata in un’azienda multifunzionale, una delle più conosciute del Chianti Classico, che al vino ha affiancato l’enoturismo, l’ospitalità e la ristorazione. Castellina, dove ha sede il quartier generale, è oggi una delle zone più belle e più vocate alla viticoltura dell’intera Toscana.

Nel 2021 Rocca delle Macìe ha fatturato 18 milioni di euro (con l’11% di margine operativo lordo), di cui 16 milioni dal vino e due milioni dall’ospitalità rurale (possiede circa 80 posti letto tra relais e agriturismi) e dalla ristorazione, dando lavoro a 105 persone. Quest’anno l’obiettivo è tornare ai livelli pre-Covid, circa 20 milioni di euro.

A trainare - come avviene in gran parte delle aziende vinicole toscane - è l’export, che vale l’80% dei ricavi: Usa e Canada sono i principali mercati di sbocco, col Canada che non ha mai avuto flessioni neppure durante la pandemia. La strategia di crescita punta sulla segmentazione: «Abbiamo scommesso sul Sangiovese come espressione dei singoli vigneti - spiega il presidente Sergio Zingarelli - per trasmettere un carattere territoriale più deciso. Oggi i vini che derivano da singoli vigneti rappresentano circa il 10% in quantità e il 20% in valore. Siamo convinti che sia importante avere grande varietà, anche nell’esposizione dei vigneti, visto il clima sempre più caldo e la siccità che ci sta dando qualche preoccupazione. Per questo, all’interno delle tenute, stiamo cercando di segmentare i vini con altitudini diverse».