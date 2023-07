Roccella: «La Russa? Non entro nelle reazioni di un padre». Ministra contestata. Scoppia il caso Facci

La vicenda ha aperto un dibattito interno a viale Mazzini sull’opportunitò mandare in onda la striscia. Facci non ha ancora firmato il contratto.

Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, annuncia Angelo Bonelli un'interrogazione in Commissione di Vigilanza «per chiedere come l'azienda Rai possa permettere che Filippo Facci possa condurre un programma sulla rete pubblica».

Facci: riscriverei quella frase? No

A incendio scoppiato Facci prova a correre ai ripari: «Riscriverei quella frase? No, perché conta un solo fatto: che la frase non ha portato niente di buono e che ha fatto malintèndere un intero articolo. La professionalità innanzitutto, l’orgoglio personale poi» dice il giornalista Filippo Facci nel pieno della polemica per un articolo su Libero sul caso della presunta violenza di Leonardo La Russa. «La sconfitta professionale - spiega - consiste tipicamente nell’illudersi che abbiano cognizione di causa prima di attribuirti odiosi reati: che insomma non ti trasformeranno in carne da cannone».

