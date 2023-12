Rocco Forte, il 49% passa al fondo arabo Pif

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

L’Arabia Saudita entra negli hotel Rocco Forte. Public Investment Fund, il fondo sovrano arabo, rileverà infatti il 49% della società di hotel di lusso da Cdp e da un ramo della famiglia Forte, che da tempo stava cercando di valorizzare la sua partecipazione.

In una nota della società alberghiera si specifica che I fondatori Rocco Forte e sua sorella Olga Polizzi rimarranno rispettivamente presidente esecutivo e vicepresidente.

Secondo il Financial Times L’acquisto da parte del PIF di una partecipazione del 49% nel gruppo alberghiero ha un valore di circa 1,2 miliardi di sterline.

Loading...

«PIF è un partner eccellente per noi per il futuro: condividono la stessa visione del marchio e la strategia del gruppo con la stessa ambizione di avere una visione a lungo termine», ha affermato il presidente Forte in una nota.

Rocco Forte Hotels, fondata nel 1996 e gestore di alcune delle proprietà più iconiche d’Europa, possiede 14 hotel e resort, nonché 20 ville private in Italia, Regno Unito, Germania, Belgio e Russia.