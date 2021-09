Rocco Forte accelera su Milano, residenze lusso con Generali tra Manzoni e Spiga

I punti chiave Il progetto

Rocco Forte Hotels accelera su Milano con Generali real estate.Come informa una nota sulla scia del successo riscontrato in piazza di Spagna a Roma, Rocco Forte Hotels confermaMilano come seconda destinazione dove aprire Rocco Forte House, il format di raffinati appartamenti dedicati a professionisti o famiglie interessati a soggiorni medio-lunghi in città, in un contesto di altissima qualità.

In partnership con Generali Real Estate è stato individuato in via Manzoni 46 l'edificio ideale per rispondere alle esigenze del brand.

Strategicamente collocato all'angolo con via Spiga il palazzo sarà totalmente rinnovato su progetto di ASTI Architetti e interni disegnati da Olga Polizzi – director of design di Rocco Forte Hotels - e Paolo Moschino per Nicholas Haslam, con l'obiettivo comune di esaltare l'eleganza degli ambienti. Il risultato consisterà di undici appartamenti da una, due o tre camere da letto, tutti con ampi spazi living, cucina separata, zona lavanderia e servizi altamente personalizzati durante il soggiorno.

Agli ospiti sarà riservato l'accesso all'inedita palestra ricavata al piano seminterrato e

all'intimo caffè disegnato nella corte interna al piano terra, luogo ideale per colazioni e pranzi leggeri in totale privacy.

Il regalo ai milanesi e ai viaggiatori di passaggio sarà invece la splendida terrazza panoramica

che occuperà l'intero quinto piano. Fruibile al pubblico, si candida a diventare l'hot spot di

Milano dall'aperitivo alla cena.

Con un format innovativo e di prestigio, l'operazione valorizza in modo ottimale uno dei più

importanti immobili nel portafoglio di proprietà del Fondo Effepi Real Estate (le cui quote

sono detenute interamente dal Fondo Pensione Unicredit) gestito da Generali Real Estate SGR.

«Ho scelto l'Italia come primo Paese in assoluto dove inaugurare Rocco Forte House e sono orgoglioso di offrire la nostra regia di soggiorno in appartamento in due città simboliche come Roma e tra poco Milano» afferma Sir Rocco Forte, fondatore e presidente di Rocco Forte Hotels.

Aldo Mazzocco, amministratore delegato di Generali Real Estate (circa € 32,9 miliardi di

asset in gestione a fine giugno 2021), così commenta: «Generali è felice di ridare smalto e valore a questo immobile di pregio di proprietà di uno dei nostri migliori clienti, attraverso la collaborazione con il gruppo Rocco Forte Hotels. Personalmente sono contentissimo di avere nuovamente l'opportunità di lavorare con Sir Rocco Forte, un maestro nell'arte dell'hospitality a livello mondiale».

Inoltre nel 2023, Rocco Forte Hotels inaugurerà anche The Carlton Hotel Milano in via della Spiga, rivoluzionando così il celebre “quadrilatero” con la doppia esperienza possibile di visita e residenza. Gli ospiti di Rocco Forte House Milano avranno il privilegio di accedere a tutti i servizi del vicino albergo a cinque stelle.

Fondata da Sir Rocco Forte e da sua sorella Olga Polizzi nel 1996, è una collezione di 14 alberghi di lusso e resort dal carattere unico. Tutti gli hotel sono indirizzi iconici, sia storici sia moderni, ricavati all'interno di magnifici edifici in location eccezionali. Gestiti da una famiglia che si occupa di ospitalità da quattro generazioni, gli alberghi sono caratterizzati da un approccio distintivo al servizio, che garantisce agli ospiti di sperimentare il meglio della destinazione e delle aree circostanti. Rocco Forte Hotels comprende: Hotel de la Ville, Hotel de Russie e Rocco Forte House Roma; Hotel Savoy, Firenze; Verdura Resort, Sicilia; Masseria Torre Maizza, Puglia; Villa Igiea, Palermo; The Balmoral, Edimburgo; Brown's Hotel, Londra; The Charles Hotel, Monaco di Baviera; Villa Kennedy, Francoforte; Hotel de Rome, Berlino; Hotel Amigo, Bruxelles e Hotel Astoria, San Pietroburgo.

Prossime aperture: The Westbund Hotel a Shanghai nel 2021, The Carlton Hotel Milano e Rocco Forte House Milano nel 2023.