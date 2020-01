Roche: in Italia fatturato 2019 sale a 901 milioni

Più di dieci anni fa è stata avviata una campagna interna di informazione per la diffusione di una coscienza ambientale: è stato promosso un Eco-decalogo per ricordare e stimolare le buone pratiche di tutti i giorni che vanno dalla raccolta differenziata, alla riduzione del consumo di carta (peraltro riciclata) e della luce artificiale. Sul fronte ambientale è stato realizzato il bosco Roche. L'area antistante il locale mensa della sede di Monza è stata trasformata in un piccolo bosco, che si colloca nell'area della Dorsale Verde Nord di Milano, grazie alla piantumazione di circa 400 alberi e arbusti autoctoni, tipici dell'antica foresta planiziale padana lombarda.



Recentemente Roche ha stretto un accordo con Edison per installare le colonnine di ricarica per le auto elettriche. Il tema energetico è di particolare rilevanza, come testimonia il grande investimento che risale al 2012 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico tra i più grandi della Lombardia. Per capirne le dimensioni, basti pensare che l'energia prodotta dall'impianto è in grado di soddisfare il bisogno energetico dell'intero campus Roche. Tra i progetti più importanti in corso c'è la completa eliminazione di tutto il consumo di plastica all'interno del campus. Per fare questo, sono state sostituite tutte le bevande nei contenitori di plastica in lattine e tutto il personale aziendale è stato dotato di borracce d'acqua d'acciaio e di dispenser distribuiti in tutto il campus. In 10 anni ridotti i consumi di acqua del 48%, del carburante per i viaggi del 40%, di energia elettrica del 40%, di carta del 42%, produzione dei rifiuti indifferenziati del 64%, di plastica/alluminio del 40%.