Roche, Nestlé, Novartis: ecco perché i tre big frenano la corsa della Borsa svizzera

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il franco svizzero quest’anno è volato a nuovi picchi su euro e dollaro, la Borsa elvetica su base annua è invece solo leggermente in positivo. È una contraddizione, che può però essere spiegata andando più nel dettaglio. La moneta elvetica continua ad essere bene rifugio per quella parte di investitori che rimane molto attenta alla resilienza dell’economia elvetica e ai conti pubblici in ordine della Confederazione. La Borsa di Zurigo ha risentito invece in questi ultimi mesi delle perplessità di una parte degli attori della scena finanziaria sullo sviluppo delle attività di alcune imprese quotate e soprattutto di tre pesi massimi: Roche, Nestlé, Novartis.

Le «big three» valgono metà del listino

In termini di capitalizzazione, la somma di questi tre gruppi fa circa la metà del principale listino elvetico, lo Swiss Market Index (Smi). Non c’è quindi da stupirsi del fatto che i cali di Roche e Nestlé e il passo lento di Novartis abbiano frenato la Borsa svizzera. Se rispetto a un anno fa l’S&P 500 americano è in rialzo di oltre il 20% e lo Stoxx Europe 600 è in progresso di oltre il 10%, lo Smi sin qui ha dovuto accontentarsi di un aumento di circa il 3%. La Borsa elvetica è in effetti conosciuta per il suo carattere difensivo, con balzi non eclatanti ma anche con perdite contenute. Per una quota di analisti ed operatori il listino di Zurigo è però in questi mesi diventato troppo lento, considerando il livello medio dei guadagni delle Borse principali.

Loading...

Il freno di Roche

Il freno maggiore è quello del gigante farmaceutico Roche. Il buono di godimento, il titolo più trattato del gruppo, è da tempo in sofferenza e la sua discesa rispetto a un anno fa nelle ultime settimane ha oscillato tra il 15% e il 20%. È vero che ci sono nel mondo altri gruppi farmaceutici che in questa fase soffrono in Borsa, ma è anche vero che Roche aveva abituato gli investitori a risalite o ad una certa tenuta. Il gruppo fa utili e dà dividendi, ma subisce un’erosione del giro d’affari. La forza del franco che lima i ricavi in altre monete, e le oscillazioni delle vendite per una parte dei prodotti, sono entrambi ostacoli. Nei primi 9 mesi 2023 il fatturato Roche si è attestato a 44,1 miliardi di franchi (circa 46,5 miliardi di euro), il 6% in meno rispetto a un anno prima. Il ramo farmaci è cresciuto poco, il ramo diagnostica è sceso parecchio, risentendo della fine del boom dei test anti pandemia. Roche cerca di reagire anche con acquisizioni: nei giorni scorsi ha annunciato quella dell’americana Carmot (anti obesità).

Lo stallo di Novartis

L’altro colosso farmaceutico elvetico, Novartis, non soffre allo stesso modo ma per ora il suo titolo non va oltre una sostanziale stabilità su base annua. Novartis fa i conti in valuta Usa e nei primi 9 mesi di quest’anno ha registrato un fatturato di 34 miliardi di dollari, in aumento dell’8%. Pur avendo anch’esso utili e dividendi, il gruppo Novartis rimane in un certo senso sotto osservazione, subendo probabilmente pure un effetto di settore.

Il calo di Nestlé

Per quel che riguarda il gigante dell’alimentare Nestlé, la sua azione è in discesa dell’8-9% in rapporto a un anno fa. Quest’altro settore ha tradizionalmente un passo non veloce, tuttavia una parte degli analisti ritiene che questo rallentamento del titolo sia fuori misura. Dotato a sua volta di utili e dividendi, nei primi nove mesi 2023 il gruppo Nestlé ha realizzato un fatturato di 68,8 miliardi di franchi (-0,4%), sempre frenato dalla forza della valuta elvetica. Per i titoli Nestlé, Novartis e anche Roche, molti esperti di mercati prevedono progressi nel medio e lungo termine. Ma inevitabilmente molti riflettori ora sono puntati sulla chiusura d’anno.