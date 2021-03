RockAgent, la piattaforma che ottimizza il lavoro degli agenti Lo strumento messo a disposizione agisce su due fronti: consente un risparmio dei costi fissi per la gestione delle vendite e automatizza una serie di funzioni organizzative consentendo all’agente di concentrarsi sulla compravendita di Maria Chiara Voci

Lo strumento messo a disposizione agisce su due fronti: consente un risparmio dei costi fissi per la gestione delle vendite e automatizza una serie di funzioni organizzative consentendo all’agente di concentrarsi sulla compravendita

3' di lettura

Una piattaforma evoluta, che utilizza Big Data, algoritmi e realtà virtuale per consentire ai proprietari immobiliari di vendere casa al miglior prezzo, risparmiando sulle provvigioni, e per fornire al contempo uno strumento funzionale ai professionisti per ottimizzare il proprio lavoro, controllare in tempo reale l’andamento delle contrattazioni in corso e degli appuntamenti fissati, condividere con i clienti i risultati raggiunti e la visibilità ottenuta dagli annunci online.

Il servizio è fornito...