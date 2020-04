Rodari, il maestro di humor e fantasia che incanta i bambini di ogni età

Il mondo della scuola gli ha fatto un monumento soprattutto per sua opera più strutturata “La Grammatica della fantasia” (1974) che è una specie di contro manuale per usare e disarticolare le parole e il linguaggio: una chiave per arricchire la mente e la creatività. Una parola, creatività, di cui molti si sono poi abusivamente impadroniti per dare lustro a qualsiasi banalità. Un malvezzo su cui Rodari avrebbe certamente scritto una delle sue filastrocche.

Il premio Andersen

Gli sono arrivati anche diversi riconoscimenti. Nel 1970 vince il prestigioso premio Andersen, sorta di nobel della scrittura per ragazzi. Un premio importante ma che non placa i tormenti di Rodari. Che in una intervista dirà: « Chi scrive per i bambini deve sapere che lavora nella serie B. La nostra letteratura è sempre stata aulica, aristocratica, non popolare. E uno dei motivi per cui non abbiamo avuto una letteratura per ragazzi sta nel fatto che ciò viene ritenuto disonorevole».

Forse, per placarsi, Rodari dovrebbe essere qui, adesso, per verificare che il tempo non ha coperto di polvere le sue invenzioni. Che nelle librerie i suoi titoli sono ancora in bella vista. Che nelle scuole ancora tutti lo conoscono. A questo proposito per settembre è prevista l'uscita di un Meridiano Mondadori (1800 pagine) dedicato a Rodari curato da Daniela Marcheschi. Un'importante riconoscimento che vuole rendere giustizia al figlio del fornaio di Omegna che con il suo humour leggero e dissacrante ha acceso per sempre una lampadina magica a tutti i ragazzi di ogni età.

