Rodi nella morsa degli incendi: 19mila evacuati. Farnesina consiglia destinazioni alternative

Cancellati quasi tutti i voli destinazione Rodi, aerei vuoti inviati a prelevare i turisti

Le compagnie aeree e le agenzie di viaggio stanno cancellando voli e vacanze programmate a Rodi a causa degli incendi che stanno imperversando nella città. Lo riporta l’emittente Ert. L’agenzia TUI sta cancellando tutti i viaggi a Rodi, tutti i voli e i pacchetti vacanza fino a martedì 25 luglio e sta inviando aerei vuoti per prelevare i turisti e rimpatriarli.

La compagnia aerea low cost Jet2 ha cancellato tutti i voli previsti per oggi con direzione Rodi e sta inviando aerei vuoti per i suoi clienti per il ritorno nel Regno Unito. Anche EasyJet ha annunciato che sta cancellando tutti i pacchetti vacanza per l’isola di Rodi fino a mercoledì 26 luglio, tuttavia i suoi voli oggi sono ancora operativi. La compagnia ha comunicato che chiunque abbia prenotato per viaggiare prima del 29 luglio può cambiare il proprio volo gratuitamente.

La testimonianza di un giornalista italiano: «Tutta la notte a fuggire dal fuoco»

«Abbiamo passato la notte a fuggire dal fuoco, ci siamo spostati cercando di anticipare gli ordini di evacuazione. Siamo andati verso sud-ovest per sfuggire alle fiamme, ci hanno accolto in abitazioni e ora siamo in un hotel vicino all’aeroporto. Ora siamo al sicuro ma qui è un disastro ambientale immane». È la testimonianza del giornalista Massimo Alberti che si trova a Rodi in vacanza: «gli incendi vanno avanti da una settimana, è un disastro». Lo stesso giornalista osserva che dopo le evacuazioni già ci sono «decine di migliaia di persone da gestire. La gente viene accolta in palestre, palazzetti, traghetti a largo di Rodi, qualche hotel. La situazione non è facile». In particolare va riorganizzata la partenza per le tante persone arrivate con viaggi organizzati che hanno perso il volo: «La situazione è un disastro e all’aeroporto c’è un banco del ministero degli Esteri greco per cercare di sveltire le pratiche dei documenti perché molti turisti, durante le evacuazioni, non sono riusciti a recuperare nemmeno quelli».

Astoi: mancano informazioni dalla Protezione civile locale

«I Tour Operator associati che programmano la destinazione stanno registrando molte limitazioni nell'operatività dovute alla mancanza di informazioni da parte della Protezione Civile locale». A dirlo è Astoi Confindustria Viaggi, l'associazione che rappresenta oltre il 90% del mercato del tour operating in Italia, in riferimento alla gestione dell'emergenza dovuta agli incendi nell'isola di Rodi. Astoi riferisce che «gli assistenti degli operatori stanno contattando i propri clienti per fornire tutte le necessarie informazioni e per capire in quale centro di raccolta gli stessi siano stati inviati dalle Autorità locali». Secondo i calcoli di Astoi, i turisti italiani (esclusi gli sbarchi dalle crociere) a Rodi in questi giorni dovrebbero essere circa 7-8 mila di cui circa 2500 clienti dei tour operator italiani appartenenti all’associazione.

Loading...