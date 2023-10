Roelmi, attenzione all’ambiente e R&S spingono i ricavi a 24 mln

Ascolta la versione audio dell'articolo

Innovazione e sostenibilità. Sono queste le due direttrici di sviluppo seguite da Roelmi Hpc (Health and Personal Care), azienda italiana leader nella produzione di ingredienti attivi e funzionali per il mercato della cosmetica e della nutraceutica, fondata nel 2017 dall’unione di quattro imprese produttrici a loro volta e che erano nate nel 2000. L’azienda di Origgio, in provincia di Varese, produce principi attivi, probiotici e altri ingredienti per cosmetica, make up (che insieme valgono il 60% dei ricavi) e nutraceutica (ingredienti per ntegratori, che assorbono il 40% dei ricavi) e ha chiuso il 2022 con ricavi pari a 20,2 milioni di euro, in aumento del 19% rispetto al 2021. Il 2023 andrà ancora meglio: «Pensiamo che chiuderemo l’anno con un aumento dei ricavi del 20% – spiega la ceo Rosella Malanchin – arrivando quindi a circa 24 milioni di fatturato». Il business nasce dal dialogo con grandi gruppi (per i quali l’azienda sviluppa anche prodotti finiti) e piccole realtà.

Il mercato d’elezione di Roelmi è l’Europa, dove l’azienda realizza due terzi del proprio fatturato e dove l’attenzione è rivolta soprattutto alla Germania: «È un mercato in cui stiamo cercando una collaborazione». A livello strategico, però, gli occhi della ceo Rosella Malanchin sono puntati su Stati Uniti e Asia, mercati non semplici da approcciare: «Quattro anni fa abbiamo aperto una filiale negli Stati Uniti e pensiamo che anche il mercato asiatico sia molto interessante. In entrambi i casi, però, non solo abbiamo dovuto adeguarci alla legislazione locale – per quanto riguarda l’Asia le normative cambiano da Paese a Paese – ma anche registrare gli ingredienti presso le rispettive autorità, come l’Fda americana».

Nel 2022 l’azienda ha scorporato la produzione di probiotici – «un segmento che sta crescendo più velocemente di altri», spiega Malanchin – creando Synbalance, una società che si occupa di progettazione, sviluppo e produzione di batteri probiotici di alta qualità. L’impegno sul fronte Ricerca & Sviluppo è decisivo: «A livello complessivo abbiamo 57 dipendenti in Roelmi Hpc e 12 in Synbalance. Internamente abbiamo un dipartimento dedicato alla ricerca e sviluppo, di recente abbiamo aperto un laboratorio di chimica verde e un laboratorio di biofermentazione presso l’Università di Novara».

Il tema della sostenibilità, che è legato a doppio filo a quello della ricerca e dell’innovazione, è centrale fin dalla fondazione dell’azienda che ha implementato il programma “Nip-Nature Is People” e nel 2022 ha risparmiato l’equivalente di circa 31.582 kg di CO2 (+31% rispetto al 2021). L’impegno, con un orizzonte al 2030, è di dimezzare le emissioni di CO2 arrivando a quota zero netto già nel 2050.

I prodotti stessi dell’azienda nascono con l’intento non solo di avere un impatto ridotto sull’ambiente, ma di contribuire a un’evoluzione green del settore cosmetico. Ne è un esempio CytoFruit® Waters BIO99, una gamma di ingredienti realizzata impiegando frazioni non edibili dell’industria agroalimentare (nel dettaglio: scarti della produzione di succhi di frutta) e, che concorre ad evitare la necessità di aggiunta di acqua deionizzata all’interno della formula del cosmetico. Gli ingredienti sono estratti dalle acque “di scarto” della lavorazione di succhi di frutta biologici che contengono molecole attive per la pelle.Tra i focus di Roelmi Hpc c’è al momento inoltre la ricerca sulla biofermentazione.