Roger Dubuis rende omaggio ai 12 cavalieri di Re Artù

La casa di alta orologeria Roger Dubuis si è presentata al Watches and Wonders con un orologio sorprendente, l’Excalibur Knights of the Round Table, realizzato in soli otto esemplari. La cassa in oro rosa ai bordi del quadrante mostra 12 micro sculture (alte 6 mm) dei cavalieri della tavola rotonda, che si trova al centro ed è in cristallo zaffiro con inserti di vari colori, con monotourbillon che completa il movimento meccanico a carica manuale di manifattura. Il brand ginevrino ha lanciato poi 3 versioni di Excalibur Monobalancier: due, di cui una con lunetta decorata con diamanti, con cassa in Eon Gold, la terza in ceramica nera. Tra le novità anche un inedito Excalibur Double Tourbillon. «Visto il tipo di marchio, pur con numeri che restano molto piccoli, abbiamo avuto un 2021 eccezionale», spiega il ceo Nicola Andreatta.