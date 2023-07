Roghi nel Catanese e in Calabria, in Lombardia verifiche dopo il maltempo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo due giorni di piena emergenza - i nubifragi e l’ondata di maltempo al nord, gli incendi, i black-out e il caos aeroporti al sud - l’Italia prova a tornare alla normalità, mentre è ancora in corso la conta dei danni causati dalla serie di eventi meteorologici estremi che stanno caratterizzando l’estate. A Palermo, assediata da incendi per due giornate, sono quasi tutte rientrate nelle loro abitazioni le oltre 1.000 persone sfollate dalle loro case per sfuggire al fuoco. Tornato alla normale operatività lo scalo aeroportuale “Falcone e Borsellino”, costretto a chiudere per diverse ore nella giornata del 25 luglio a causa dei roghi nelle zone limitrofe.

“Il quadro generale mi lascia preoccupato, ma rispetto all’emergenza siamo in una fase di regressione. Riscontriamo ancora qualche focolaio boschivo sulla provincia e sono ancora in corso voli antincendio su Bellolampo” (la discarica di rifiuti della città, ndr), ha spiegato a SkyTg24 il sindaco, Roberto Lagalla, che ha ricevuto una telefonata del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che gli ha manifestato la sua “vicinanza alla cittadinanza del Palermitano” per l'emergenza incendi che per 48 ore ha interessato la città e il territorio comunale. Per Lagalla, “la pluralità di focolai degli ultimi giorni lascia pensare ad atti dolosi, all’azione di scelleratezza assoluta che distrugge territorio e ambiente, fatti contro la nostra comunità che ne è vittima. Sono reati gravi come quelli mafiosi, sono reati contro l’umanità“.

Catania nella morsa del caldo, incendi nel Catanese

Sempre in Sicilia, a Catania, sono centinaia le chiamate giunte al numero di emergenza 095484000 in funzione h24 nel Centro operativo comunale di Protezione civile da parte di cittadini che chiedono assistenza e informazioni di vario tipo, soprattutto connesse alla mancanza di energia elettrica e di acqua ma anche per essere messi in contatto coi vari servizi assistenziali e ospedalieri. Il Comune ha approntato spazi climatizzati di accoglienza nel complesso fieristico Le Ciminiere per rifocillare, anche con cibo e bevande, i cittadini in difficoltà per l’emergenza caldo. Nella notte, un incendio ha attaccato la pineta dei Monti Rossi di Nicolosi, nel Catanese, e costretto all’evacuazione un camping e altre strutture. Un vasto incendio sta distruggendo anche la Timpa di Acireale, preziosa area a verde protetta, con le fiamme che si avvicinano alle frazioni marinare di Acireale. Vasti incendi sono in corso anche a Zafferana. Al lavoro, senza sosta, vigili del fuoco e personale del corpo forestale della Regione Siciliana. Per le aree di maggior rischio è stata già chiesta l’attivazione dei Canadair per un intervento antincendio ad ampio raggio dall’alto. Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha anche lui ricevuto una telefonata di solidarietà del capo dello Stato, in attesa della dichiarazione dello stato di emergenza sollecitato dalla Regione Siciliana ed altre quattro regioni e su cui il Consiglio dei ministri dovrebbe decidere nelle prossime ore.

Calabria, incendi nel Reggino e nel Crotonese

Nelle ultime ore l’emergenza incendi, in esaurimento in Sicilia, si è spostata in Calabria, in particolare nel Comune di Strongoli, dove sei persone tratte in salvo dai carabinieri ed almeno otto case evacuate. Le alte temperature ed il vento di scirocco hanno alimentato le fiamme arrivate a lambire numerose abitazioni: due case sono state bruciate, distrutti anche un panificio (il cui proprietario è riuscito a salvare parte dei macchinari) e una falegnameria. In fiamme anche cinque auto che erano parcheggiate nei cortili di alcune palazzine o sulla strada. Tanta paura anche a Crucoli, comune Crotonese al confine con la provincia di Cosenza. Qui il fuoco è arrivato nella serata di ieri anche nel centro storico bruciando due abitazioni che al momento erano disabitate.

Maltempo a Milano, il giorno dopo forte la tempesta che ha causato ingenti danni (foto Furlan/La Presse)

Maltempo, in Lombardia 2mila interventi dei Vigili del fuoco

In Lombardia, dopo le piogge torrenziali che hanno martoriato Milano e diverse città e le campagne della Brianza, si lavora alla conta dei danni e al recupero delle infrastrutture e della viabilità messe a dura prova dal meteo impazzito. In tutta la regione, sono stati oltre 2mila gli interventi assicurati dai Vigili del fuoco per il maltempo, altri 296 sono ancora in corso. In totale, sono stati impegnati nelle operazioni 2.900 Vigili del fuoco di cui 17 da fuori regione, con l’impiego di 500 mezzi.