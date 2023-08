Roghi in Sicilia e Sardegna

Tra la fine di luglio e l’inizio di agosto gli incendi hanno devastato la Sicilia, in particolare Palermo, dove i roghi hanno causato vittime e un allarme diossina in seguito alle fiamme che hanno raggiunto anche la discarica di Bellolampo. Secondo una prima stima fatta dal sindaco del capoluogo siciliano, Roberto Lagalla, i danni ammontano a 20 milioni di euro. Roghi anche in Calabria, Sardegna e Puglia, con ingenti danni.

Gli incendi visti dallo Stretto di Messina, Sicilia e Calabria in fiamme